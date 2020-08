Katie MAC, une artiste pop basée à Nashville, a sorti son dernier single «Self Sabotage» le 20 août. Reconnue pour son authenticité et ses paroles honnêtes, l’auteure-compositrice-interprète est une star en plein essor. Dans une interview par e-mail, Katie MAC a raconté à Showbiz Cheat Sheet son expérience d’écriture de «Self Sabotage», qui servira de chanson titre de son prochain EP.

katie MAC | Médias Gramophone

les débuts de Katie MAC

Aide-mémoire Showbiz: Qu’est-ce qui vous a d’abord inspiré à poursuivre une carrière dans la musique?

katie MAC: Honnêtement, je ne me souviens pas d’une époque où je ne voulais pas poursuivre la musique. Comme je me souviens en fait d’être à la maternelle et de m’habiller en «pop star»… Depuis que j’ai grandi au Kansas, où l’industrie de la musique n’est pas vraiment une chose, ma carrière n’est pas devenue sérieuse jusqu’à ce que je déménage à Nashville pour l’université. Depuis, j’ai beaucoup appris et je suis reconnaissant d’avoir mon propre chemin.

Comment elle a inventé «Self Sabotage»

Aide-mémoire Showbiz: Comment avez-vous imaginé le concept de «Self Sabotage»?

katie MAC: Bien. Tout a commencé par une conversation que j’ai eue avec un ami proche. Nous parlions de la vie et elle s’est juste arrêtée et a dit: «Je pense que tu refais le truc de l’auto-sabotage.» Et cela m’a frappé que je me suis beaucoup saboté en fait – dans mes relations, ma carrière, à peu près tout.

Évidemment, ce n’était pas intentionnel, mais je venais de tomber dans cette tendance à me laisser tomber encore et encore. Je me sentais particulièrement de cette façon dans les relations amoureuses – j’ai longtemps été attiré par le genre de gars merdiques qui, je le sais, finiront par me foutre la tête, mais je craque encore et encore.

Aide-mémoire Showbiz: Je vais être honnête, écouter la chanson m’a semblé une attaque personnelle parce que les paroles reflètent l’état d’esprit que j’avais à l’université et l’année après avoir obtenu mon diplôme, ce qui montre à quel point la musique est vraiment subjective. Lorsque vous écrivez de la musique, comment racontez-vous votre expérience de manière à ce que les fans se connectent avec elle?

katie MAC: Cela m’a fait rire très fort. Beaucoup de filles m’ont dit des trucs comme ça avant, comme: « Oh, j’ai l’impression que tu écris littéralement sur ma vie. » Et honnêtement, c’est l’une de mes choses préférées à propos de la musique, mais ce n’est pas vraiment intentionnel.

La plupart du temps, lorsque j’écris, je me mets au défi d’être aussi honnête et réelle que possible. De toute évidence, il y a un élément artistique et de création de quelque chose d’intéressant, mais les os de toutes mes chansons sont basés sur des expériences réelles. J’ai l’impression que si je reste honnête, il y aura toujours des gens qui s’identifient, et c’est tellement gratifiant pour moi.

Aide-mémoire Showbiz: Avez-vous une lyrique préférée de «Self Sabotage»?

katie MAC: 100 pourcent. « Je sais qu’il dit que c’est juste amusant, mais tout est si romantique » est ma ligne préférée, probablement parce que j’ai tendance à tout romancer – même les mauvaises choses, ce qui est génial pour mon art … Pas si génial pour ma vie amoureuse.

EN RELATION: Exclusif: Pourquoi l’ancienne célibataire JoJo Fletcher pense qu’elle s’est auto-sabotée tout au long de sa saison

Derrière le processus créatif de l’auteur-compositeur-interprète

Aide-mémoire Showbiz: Décrivez votre processus d’écriture. Votre processus est-il le même pour chaque chanson que vous écrivez ou est-ce que chaque idée de chanson inspire quelque chose de différent?

katie MAC: C’est vraiment différent pour chaque chanson. En règle générale, j’aime commencer par un concept ou un titre basé sur une expérience que j’ai vécue ou un sentiment. Avec celui-ci, j’ai collaboré avec deux autres écrivains incroyables et nous avons donné vie à l’idée avec les bases d’un morceau et du chant.

Parfois, j’écris seul et je l’apporte à un producteur lorsque j’ai terminé ou que j’ai une démo approximative pour moi-même. Cela dépend vraiment des circonstances – Si j’ai une idée qui me semble devoir sortir tout de suite, je vais juste m’asseoir au piano et le faire. D’autres fois, j’écris des choses et les amène dans des sessions d’écriture et je travaille dessus avec des personnes en qui j’ai confiance.

À quoi s’attendre du EP de Katie MAC

Aide-mémoire Showbiz: À quoi les fans peuvent-ils s’attendre de votre prochain EP?

katie MAC: Cet EP est définitivement un tournant. C’est un regard vraiment honnête vers l’intérieur pour moi – qui tourne principalement autour de mes propres tendances «d’auto-sabotage». J’espère que les gens s’identifieront vraiment aux histoires et pourront également danser sur les mélodies. Sur le plan sonore, je me sens de plus en plus solide en moi chaque année et je pense que cet EP me représente vraiment en train de trouver ma vraie voix et mon vrai son.

Aide-mémoire Showbiz: En tant qu’auteur-compositeur-interprète pop, les comparaisons avec d’autres artistes semblent presque inévitables, mais qu’espérez-vous vous démarquer en tant qu’artiste? Quand les gens entendent «katie MAC», à quoi espérez-vous qu’ils pensent?

katie MAC: J’espère que lorsque les gens entendront «Katie MAC», ils penseront à être racontés, terre à terre et autonomisants. Je m’efforce vraiment de prendre tous mes sentiments et expériences et de les encadrer dans un art dont je suis fier, ce qui me semble être la chose la plus stimulante que je puisse faire. Je sais qu’il y a beaucoup d’artistes pop qui sont super honnêtes, mais nous avons tous nos histoires individuelles et j’espère juste que les gens pourront se connecter à la mienne!