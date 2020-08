HISTOIRES CONNEXES

Avec Simon Cowell en congé de maladie, America’s Got Talent injecte temporairement du sang neuf dans son jury.

TVLine a appris que l’ancienne découverte de Cowell dans American Idol, Kelly Clarkson, devrait occuper son siège aux côtés de ses collègues juges Howie Mandel, Heidi Klum et Sofia Vergara lors des premières émissions en direct de cette semaine.

Dans une déclaration ironique, l’hôte du Kelly Clarkson Show (et récent vainqueur des Daytime Emmy) a déclaré: «Mon ami, Simon Cowell, va mieux maintenant mais a été victime d’un accident et ne pourra pas faire mardi et mercredi. spectacles en direct pour AGT. Mais pas d’inquiétude en Amérique, quelqu’un de bien plus sage, plus cool et plus chaud prend place! L’incroyablement incroyable Kelly Clarkson 😜 Vous êtes les bienvenus à l’avance! »

Cowell s’est cassé le dos samedi en testant son nouveau vélo électrique dans la cour de sa maison de Malibu, en Californie. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale de cinq heures. On s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement.

« Quelques bons conseils, si vous achetez un vélo de trail électrique, lisez le manuel avant de le conduire pour la première fois », a tweeté Cowell dimanche soir, avant d’ajouter: « Merci à tous pour vos aimables messages. Et un immense merci à toutes les infirmières et médecins. Certaines des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées.

La blessure de Cowell est le dernier revers à avoir frappé la 15e saison actuelle de Americas’s Got Talent. Après un arrêt de plusieurs mois en raison du COVID-19, le smash d’été a repris sa production à la fin juin – bien qu’avec un certain nombre de nouvelles mesures de sécurité en place. AGT a déménagé de son somptueux auditorium hollywoodien à une configuration extérieure à Simi Valley conçue pour ressembler à un cinéma drive-in, avec Cowell, Mandel, Klum et Vergara désormais assis à une distance appropriée les uns des autres. De plus, le nombre d’épisodes de Judge Cuts a été ramené de quatre à un seul.