Près de deux décennies après que Kelly Clarkson ait chanté pour la première fois pour l’approbation de Simon Cowell, la gagnante d’American Idol s’est retrouvée à son siège, remplaçant temporairement le juge blessé sur America’s Got Talent.

L’épisode de l’AGT de mardi a marqué le premier épisode en direct de la saison 15, donnant à 11 quarts de finale l’occasion de remporter les votes américains. Mais d’abord, un peu de ménage…

«Comme certains d’entre vous le savent, Simon a eu un accident ce week-end, et il ne peut pas être là ce soir», a annoncé l’animateur Terry Crews au sommet de l’émission de deux heures. «Nous envoyons beaucoup d’amour à l’AGT et nos meilleurs vœux, et nous espérons vous voir bientôt.»

Le projecteur s’est ensuite tourné vers Clarkson, qui a admis: «J’ai attendu des années pour cela. J’adore Simon, mais je m’habitue vraiment à cette chaise, mon pote. Prends ton temps. Je pourrais utiliser un autre travail. Blague à part, elle a ajouté: «J’espère qu’il se sent mieux. Je l’aime, alors ça ne me dérangeait pas de le remplacer. «

Poursuivez votre lecture pour connaître le détail des 11 actes qui se sont produits mardi, puis pesez avec les cinq que vous espérez atteindre en demi-finale:

REVUE DE CÔTE DE PORC | Après avoir déroulé le tapis rouge pour eux-mêmes, ces soi-disant cochons «diva» ont caracolé à travers une course d’obstacles au rythme de «Here for the Party» de Gretchen Wilson. Je veux être impressionné par ces porkers agiles, mais je suis trop occupé à craindre qu’ils aient déjà succombé aux tentations d’Hollywood. J’ai également apprécié l’évaluation douteuse de Howie Mandel: «Je pense que c’est incroyable… parce que ce sont des porcs.» (Quelqu’un recevra des SMS en colère de Miss Piggy dans la matinée.) Cliquez ici pour regarder.

FENG E | Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de laisser tomber de l’acide et de regarder School of Rock? Eh bien, ne vous demandez plus! Ce gamin au talent écoeurant nous a servi un mélange de rock classique qui fait fondre le visage depuis Taiwan. Je ne pensais pas que le monde avait besoin de trouver «le Jimi Hendrix du ukulélé», mais je suis ravi que nous l’ayons fait. Sérieusement, revoyons celui-ci:

SHAQUIRA MCGRATH | La première performance vocale de cette semaine a donné à Clarkson une chance de fléchir ses muscles de jugement, et j’ai apprécié son évaluation plutôt positive de la vision de McGrath sur «What Hurts the Most» de Rascal Flatts. Là encore, ce n’est pas la première fois que Clarkson participe au rodéo des juges, compte tenu de ses multiples saisons sur The Voice. Et n’oublions pas la courte série de compétitions d’ABC Duets. N’oublions jamais. Cliquez ici pour regarder.

SIMON ET MARIA | Ces minuscules danseurs nous ont offert une autre performance à haute énergie, cette fois en train de découper un tapis au «Mel’s Diner» situé sur le terrain des studios Universal. C’était amusant. Vous savez, de la façon dont les publicités Old Navy sont amusantes, pensons-nous également que ces bébés se sont vraiment souciés de voir où Home Alone 2 a été filmé? Est-ce que leurs parents sont même nés lorsque ce talkie est sorti pour la première fois dans le cineplex? Cliquez ici pour regarder.

BÉBÉ FRANÇAIS | J’espère que les parents de Frenchie ont regardé sa performance époustouflante ce soir et se sont sentis comme des emojis de merde absolus pour ne pas soutenir son talent évident. Entendre que lui et ses sœurs étaient séparés depuis 2010 a brisé mon cœur mis en quarantaine. J’espère que la prédiction de Mandel selon laquelle Frenchie se rendra au prochain tour se réalisera. Cliquez ici pour regarder.

BELLO & ANNALIESE NOCK | Clarkson n’était apparemment pas la seule personne à remplacer une partie blessée cette semaine. Après s’être blessé pendant les répétitions, Bello a été forcée de prendre un genou, laissant sa fille Annaliese effectuer une série de cascades défiant la mort – y compris marcher les yeux bandés sur une machine en feu à plusieurs étages au-dessus du sol – en utilisant son frère comme contrepoids. Elle a réussi, bien sûr, mais les juges pouvaient à peine regarder sans se tortiller hors de leur chaise. Pourquoi les gens se soumettent-ils à ça?! Cliquez ici pour regarder.

ROBERTA BATTAGLIA | Avec sa performance virale de «Shallow» encore fraîche dans l’esprit des juges, les attentes étaient élevées pour la sélection Golden Buzzer de Sofia Vergara. Et le chanteur de 10 ans n’a pas déçu, livrant une interprétation époustouflante de «You Say» de Lauren Daigle. Clarkson l’a à peu près résumé avec ses trois premiers mots: «Vous. Sont. Incroyable. » Regarder:

MICHAEL YO | Ayant récemment accueilli deux nièces dans le monde, j’ai beaucoup apprécié les réflexions de Yo sur l’inutilité des hommes dans la salle d’accouchement. Cela dit, il m’a totalement perdu quand il est parti dans une discussion pour savoir s’il mourrait pour son fils ou sa femme. C’était… beaucoup. Surtout lorsque vous prenez en compte l’expérience de mort imminente de Yo avec le coronavirus, une histoire qui m’a fait pleurer avant même qu’il ne monte sur scène. Cliquez ici pour regarder.

DOUBLE DRAGON | «Soyez prêt pour le fuego», nous ont-ils prévenus. Mais soyons réalistes, rien n’aurait pu nous préparer à l’opinion de ces sœurs chanteuses sur «Bang Bang». La chorégraphie. Le chant. Le pivot dramatique vers «Taki Taki». En un mot, c’était tout. Je suis obsédé par Double Dragon depuis qu’ils ont fait pleuvoir les hommes lors de leur première audition et de cette performance de suivi – avec des costumes de cow-girl scintillants! – ne me les a fait aimer davantage. Cliquez ici pour regarder.

BRETT LOUDERMILK | Le avaleur d’épée primo de cette saison est revenu, implorant cette fois Vergara de lui tirer dessus avec une arbalète. « C’est ce que je pousse? » elle a demandé à un moment donné, auquel il a répondu: « Oui, le déclencheur. » Si vous n’étiez pas déjà nerveux, peut-être avez-vous été surpris par le tir prématuré apparent de l’arme. « Est-il mort? » Demanda Vergara. Heureusement, la réponse a été non. Cliquez ici pour regarder.

ARCHIE WILLIAMS | Ayant déjà remporté le prix de la triste histoire de la saison – il a passé des décennies en prison pour un crime qu’il n’a pas commis – Williams est revenu sur la scène de l’AGT mardi pour continuer à se battre pour sa prochaine victoire. On pouvait entendre une épingle tomber alors que Williams offrait aux juges une puissante performance privée de «Love’s in Need of Love Today» de Stevie Wonder. Absolument effrayant. Pas un œil sec dans la maison. Cliquez ici pour regarder.

Lequel de ces actes allez-vous encourager lorsque les résultats seront révélés demain? Et comment pensez-vous que Clarkson a fait sa première nuit en tant que juge? Notez ses grands débuts ci-dessous, puis déposez un commentaire avec plus de vos pensées.

