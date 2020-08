Kenny Rogers est surtout connu pour avoir chanté la chanson à succès «The Gambler». Voici ce que Rogers a dit à propos du film The Gambler et comment les scènes d’armes à feu le mettaient mal à l’aise.

Kenny Rogers et «The Gambler»

Kenny Rogers | Paul Natkin / .

Rogers a joué le personnage de Brady Hawkes dans une série de téléfilms basée sur sa chanson à succès «The Gambler». Il est apparu dans la série du premier opus en 1980 jusqu’au dernier en 1994 (intitulé Gambler V: Playing for Keeps).

Dans son livre Luck or Something Like It, Rogers a dit que « The Gambler » était la chanson qui le définissait. «Chaque artiste prie pour cette chanson qui les définit lorsque le public l’entend», a écrit Rogers. «Le joueur était à moi. Si «Lucille» a lancé cette fusée et que mon travail avec Dottie a contribué à l’alimenter, ‘The Gambler’ l’a envoyée encore plus haut. »

La tentative ratée de Kenny Rogers de chasser avec son grand-père

Rogers était dans le domaine des armes à feu depuis son enfance. Il a dit qu’il avait essayé un jour d’impressionner son grand-père en allant chasser avec lui. Son grand-père l’a invité à chasser les écureuils, mais les choses ne se sont pas terminées comme il l’espérait. Quand ce fut son tour de tirer sur un écureuil, il se figea.

Le grand-père de Rogers l’a convoqué pour «aller dîner», et il savait que cela signifiait qu’il était temps d’aller à la chasse. «J’ai rapidement visé et enroulé mon doigt autour de la détente», a écrit Rogers. « L’écureuil a levé les yeux, s’est figé sur place – et moi aussi. Je n’ai pas pu le faire. » Voici comment Rogers a décrit cette journée avec son grand-père:

Je ne pouvais pas tirer sur un animal. Ce n’était pas que j’avais quelque chose contre la chasse ou que je n’aimais pas le goût de la viande avec mes repas. C’était juste que je ne pouvais pas faire le tournage moi-même. Mon grand-père a saisi son arme, a tiré sur l’écureuil et est retourné, juste aussi rapidement. Il était clairement déçu de moi et je le savais. Kenny Rogers, «Chance ou quelque chose comme ça»

Des scènes d’armes à feu dans le film ‘The Gambler’ ont mis Kenny Rogers mal à l’aise

Rogers a déclaré qu’il restait mal à l’aise avec les armes à feu, même à l’âge adulte. Il a vécu un accident avec une arme à feu un jour lorsque son frère a accidentellement tiré avec une arme à feu à l’intérieur de sa maison. Et des années plus tard, Rogers dit qu’il a été dérangé par les scènes d’armes à feu dans le film The Gambler.

Même à ce jour, je ne suis pas vraiment un chasseur et je ne me suis jamais senti à l’aise avec les armes. Le seul pistolet dont je me souviens avoir possédé était un fusil de calibre .22. Quand ma première femme, Janice, et moi nous sommes mariés, je me suis retrouvé avec cette arme, même si je n’ai aucune idée d’où je l’ai eue. Mon frère Billy, qui avait probablement 14 ou 15 ans à l’époque, est venu passer la journée chez nous pendant que j’allais travailler. Alors qu’il était assis dans notre salon tenant cette arme à feu, elle a tiré accidentellement, jetant un coup d’œil sur le dessus de la table basse et se logeant dans la maison de notre voisin de l’autre côté de la rue. Billy était trop jeune pour voir le danger. Il était vraiment inquiet d’avoir gratté la table basse. Kenny Rogers, «Chance ou quelque chose comme ça»

Rogers a déclaré que son inconfort autour des armes à feu l’avait suivi tout au long de sa carrière. Il devait faire des scènes d’armes à feu dans les films The Gambler, mais il n’était pas à l’aise avec la situation. «Plus tard dans ma carrière, j’ai dû faire un certain nombre de scènes d’armes à feu dans les films Gambler», a écrit Rogers. «Même si je savais que les rondes étaient des blancs, cela me dérangeait toujours.

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.