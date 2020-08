Kenny Rogers est devenu père de jumeaux à l’âge de 65 ans. Voici ce que le chanteur country a dit à propos de cette expérience et de sa relation avec sa femme, Wanda Miller.

La femme de Kenny Rogers a décidé qu’elle voulait des enfants à l’âge de 35 ans

Wanda Miller, Kenny Rogers et leurs fils | Rick Diamond / . pour CMT

Au début, Rogers et Miller ont décidé de ne pas avoir d’enfants. Cependant, lorsque Miller a eu 35 ans, elle a changé d’avis. Elle a parlé à Rogers de son changement d’avis et lui a demandé s’il accepterait d’essayer d’avoir un enfant. Rogers a accepté et le couple a avancé avec son nouveau plan. Voici ce que Miller a dit sur la manière dont ils ont pris leur décision:

Quand j’ai eu 35 ans, BAM, ça m’a frappé. J’avais peur de ne pas avoir d’enfants. Nous étions en voyage en Chine avec les Mazzas, et j’ai appelé Kenny dans le vestiaire où je m’apprêtais à dîner. Je lui ai demandé: «Devrions-nous lui donner une chance d’avoir des enfants, et si cela ne fonctionne pas, alors laissez-le aller?» Et il a gracieusement accepté! Il a dit: «Oui, je ne voudrais jamais vous faire rater vos années d’accouchement.» Ainsi, lorsque nous sommes revenus à Atlanta, nous avons tout donné. Wanda Miller dans « La chance ou quelque chose comme ça »

Kenny Rogers a déclaré qu’avoir des enfants avec Wanda Miller était une «expérience merveilleuse»

Le chemin vers la paternité à 65 ans a eu son lot de hauts et de bas. Rogers a dit qu’il était étonné de ce que les mères peuvent faire. Il a exprimé son amour pour Miller et a déclaré qu’il était heureux d’avoir décidé d’aller de l’avant et d’essayer pour les enfants même s’ils avaient initialement décidé de ne pas le faire.

«En regardant Wanda avec les garçons, je peux vous dire qu’en tant que mari et fier père de jumeaux, cela a vraiment été une expérience merveilleuse pour nous deux», a écrit Rogers dans Luck or Something Like It. «Je ne cesse d’être étonné de ce qu’une maman peut faire quand quelqu’un a confiance en elle. Ils disent qu’avoir des enfants à mon âge peut vous faire ou vous briser. En ce moment, je penche fortement vers la pause !! »

Kenny Rogers a déclaré que sa relation avec Wanda Miller se sentait toujours bien

Au moment où Rogers a publié son livre en 2012, il était marié à sa femme depuis 15 ans. Il a dit que sa relation avec Miller lui semblait toujours un bon ajustement.

«Wanda et moi venons de célébrer notre 15e anniversaire de mariage», a écrit Rogers. «Nous sommes ensemble depuis 20 ans maintenant, et je connais beaucoup de gens qui auraient perdu beaucoup d’argent sur ce pari. C’est de loin la relation la plus compatible dans laquelle j’ai jamais vécu. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le premier jour, avec toutes ses complications liées à l’âge, cela me semblait juste. »

Rogers n’avait que des éloges pour Miller, la qualifiant de «rare» et «unique». Le chanteur de country a déclaré qu’il ne pouvait pas croire à quel point il était béni de passer sa vie avec elle. «Wanda est une femme rare et unique, qui, je pense, me comprend mieux que quiconque et m’accepte avec toutes mes bizarreries et mes besoins stupides. Je suis honnêtement si chanceux d’avoir une femme qui me donne un avenir aussi sûr. Je l’aime plus qu’elle ne le sait.

