Mediaset Espagne a pris une décision drastique ce jeudi concernant l’une de ses travailleuses, Marta López. Le groupe commente rarement les visages qui ne sont pas correctement présentateurs de réseau, mais cette fois il a décidé de passer à l’action en la matière dans ce qu’il considère comme une « attitude irresponsable » du collaborateur lors de la pandémie de coronavirus.

Le groupe a publié une déclaration à la presse coïncidant avec la fin de l’édition de «Save me tomato» ce jeudi. Il a également commandé leur lecture en direct sur le programme de l’après-midi Telecinco. Les coïncidences de la vie voulaient que Kiko Hernández soit celui qui était sur le plateau en tant que présentateur, puisque mardi il a dû prendre les rênes en remplacement de Carlota Corredera. Comme le reste des collaborateurs, le Galicien a coïncidé avec Marta López sur le plateau de lundi et est isolé sous observation.

Kiko Hernández lit la déclaration de Mediaset sur le licenciement de Marta López

Kiko Hernández et Marta López se connaissent depuis que le premier a mis fin à sa participation à la troisième édition de «Big Brother», en 2002. Ils ont rapidement consolidé une forte amitié qui s’est maintenue tout au long de ces presque deux décennies, au cours desquelles sont presque devenus membres de leurs familles respectives. En fait, l’homme de Madrid est le parrain du premier des trois enfants de Marta, dont le nom est Jorge.

Kiko Hernández s’excite

À la fin de «Save me tomato», Kiko Hernández a procédé à la lecture publique de la déclaration de Mediaset Espagne. Le plateau est resté silencieux et les collaborateurs n’ont pu s’empêcher d’articuler des visages de surprise lorsqu’ils ont entendu le licenciement de leur partenaire jusqu’à présent.. Avant de terminer le programme, le présentateur est retourné à la caméra et a fait une pause avant de continuer à parler: « C’est la déclaration que Mediaset veut transmettre à toute l’Espagne et c’est ainsi que nous vous l’avons lue. »

Visiblement excité et ayant du mal à parler, elle a évité de transmettre tout type d’opinion ou de message personnel à son amie, montrant ainsi son respect pour la décision prise par son entreprise. « Il est clair que Mediaset Espagne a l’intention de s’engager de manière responsable dans la lutte contre cette pandémie de COVID-19 que nous subissons depuis mars de cette année. Avec tout cela, nous allons vous quitter, nous disons au revoir à Roberto Fernández et ‘Informativos Telecinco’ « , fini.