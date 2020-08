Pour se rattacher à la sortie de «The One And Only Ivan» sur Disney +, Walt Disney Records a sorti la bande originale du film sur des plateformes numériques dont Amazon.

La partition a été composée par lauréat d’un Grammy Award et d’un Golden Globe Craig Armstrong, qui a déjà travaillé sur The Incredible Hulk de Marvel, Moulin Rouge, The Great Gatsby et Love Actually.

Cette bande originale comprend également une chanson de générique de fin originale Free de Charlie Puth. Disney a également publié cette piste en single et a publié un clip vidéo pour la piste.

Regardez la vidéo musicale ci-dessous:

Voici le tracklisting de cet album:

1. À travers le centre commercial (2:02)

2. Julia (1:06)

3. Julia donne des crayons à Ivan (0:59)

4. Coléoptère d’Ivan (0:53)

5. Ivan fait un bon show (1:28)

6. Ivan se souvient (1:15)

7. Ivan et Stella (0:42)

8. Thème de Julia (0:52)

9. L’arrivée de Ruby (1h15)

10. Rencontrez Ruby (2:14)

11. Ruby endormi (0:34)

12. Êtes-vous un singe (0:59)

13. Premier spectacle de Ruby (0:59)

14. Ruby joue (1:05)

15. L’histoire de Stella (0:51)

16. Brave Ruby (2:09)

17. L’histoire d’Ivan (0:52)

18. Feuilles de Stella (2:08)

19. Mack et Ruby (1:29)

20. Mack Trains Ruby (1:17)

21. Ivan et Ruby (2:01)

22. Ivan refuse de peindre (1:44)

23. Arrivée à la forêt (2:19)

24. Vous ne pouvez pas être ici (1:23)

25. Les souvenirs d’Ivan (1:38)

26. Capture d’Ivan (0:50)

27. La vie redevient normale (1:11)

28. Le nouveau plan d’Ivan (1:42)

29. La peinture d’Ivan révélée (1:22)

30. Julia veut qu’Ivan soit libre (0:50)

31. Ivan discute de son plan (2:22)

32. Les adieux d’Ivan (1:41)

33. Ivan est libéré (3:20)

34. Réflexions d’Ivan (3:36)

35. La Réunion (1:42)

36. Ivan Orchestral Suite (Bonus Track) (2:29)

37. Gratuit – Charlie Puth (3:48)

Et voici un aperçu de la pochette de l’album:

Vous pouvez télécharger la bande originale maintenant sur les plateformes numériques, y compris Amazon.

