La star de Pioneer Woman Ree Drummond a passé beaucoup de temps au ranch de Ladd Drummond quand ils ont commencé à sortir ensemble. Voici l’histoire amusante de la façon dont la star de Food Network s’est une fois perdue sur le chemin du retour de son ranch au début de leurs fréquentations.

Ree Drummond dit que Ladd n’a pas hésité à s’intéresser à elle

Dans son livre Black Heels to Tractor Wheels, Ree s’émerveille de voir à quel point Ladd était ouvert à son intérêt pour elle. Au lieu de jouer cool, Ladd était libre de ses émotions et n’avait pas peur de lui montrer qu’il se souciait. Ree dit que l’une des façons dont il a démontré son intérêt était de l’appeler peu de temps après la fin de leurs rendez-vous. Voici ce qu’elle a dit à propos de l’un des appels de Ladd:

«C’était Marlboro Man, qui m’a appelé pour dire que je lui manquais, à peine cinq minutes après que je me sois éloigné de sa maison», a écrit Ree. «Et ses paroles n’étaient ni scénarisées ni mises en conserve, comme les roses obligatoires envoyées après une date. C’étaient les paroles d’un homme qui avait eu une pensée et y avait agi en quelques secondes. Un homme qui, dans sa vie bien remplie au ranch, n’avait ni le temps ni l’envie d’attendre pour appeler une fille ou jouer cool.

Ree Drummond s’est perdue peu de temps après avoir quitté le ranch

Ree dit qu’elle pensait à Ladd en rentrant chez elle. Elle a dit à ses lecteurs à quel point elle était amoureuse de ce mystérieux cow-boy. Cependant, ses pensées ont été interrompues lorsqu’elle a réalisé qu’elle était perdue et qu’elle n’avait aucune idée de comment rentrer chez elle.

«J’ai soudain réalisé que j’étais perdu sur le long chemin de terre, plus perdu que jamais auparavant», a écrit Ree. «Plus je faisais de rebondissements dans ma tentative de trouver mes repères, plus ma situation empirait. Il était presque minuit et il faisait froid, et chaque intersection ressemblait à celle qui se répétait encore et encore. Ree dit qu’elle a commencé à paniquer et à avoir des pensées irrationnelles. Elle a commencé à penser aux personnages de films d’horreur qui venaient la chercher.

Pendant que je conduisais, je me souvenais de tous les films d’horreur que j’avais jamais regardés et qui avaient eu lieu dans un cadre rural. Enfants du maïs. Les enfants du maïs se cachaient là-bas dans les hautes herbes, je le savais juste. Vendredi 13. Bien sûr, cela avait eu lieu dans un camp d’été, mais la même chose pouvait arriver dans un élevage de bétail. Et le massacre de Texas Chain Saw? Oh non. J’étais mort. Leatherface arrivait – ou pire encore, son frère bizarre, émacié et misanthropique. Ree Drummond, «Black Heels to Tractor Wheels»

Ree a décidé de demander de l’aide à Ladd

Après avoir roulé, Drummond a décidé de s’arrêter et d’appeler Ladd. Elle dit qu’elle était gênée de demander de l’aide à Ladd si peu de temps après leur rendez-vous, mais qu’elle n’avait pas d’autre choix.

«J’ai fait attention à Leatherface en composant Marlboro Man sur mon téléphone de voiture», a écrit Ree. «Je n’avais pas d’autre choix, à part de continuer à conduire sans but sur une route générique après l’autre ou de me garer sur le bord de la route et de m’endormir, ce qui n’était vraiment pas du tout une option, étant donné que Norman Bates se promenait probablement dans le zone. Avec Ted Bundy. Et Charles Manson. Et Grendel.

Ladd est arrivé en moins de 5 minutes et a aidé Ree à trouver son chemin

Ladd arriva rapidement et montra à Ree le chemin du retour. La Country Girl accidentelle dit qu’elle allait partir de honte après que Ladd lui ait donné des instructions, mais il avait d’autres idées. Il semble que se perdre n’était pas si grave après tout.

J’ai vu Marlboro Man marcher vers ma voiture. En regardant ses Wranglers, j’ai de nouveau baissé ma fenêtre pour entendre ce qu’il avait à dire. Il n’a rien dit du tout. Il a ouvert la portière de ma voiture, m’a sorti de la voiture et m’a embrassé comme je n’avais jamais été embrassé auparavant. Et nous y étions. À l’intersection d’une route de comté et d’une autoroute rurale, des particules de poussière dans l’air se mélangent à la lueur de mes phares pour créer une version d’élevage de bétail du brouillard londonien. Ree Drummond, «Black Heels to Tractor Wheels»

