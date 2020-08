Mexico.- La Fondation Carlos Slim et la société pharmaceutique AstraZeneca a signé un accord pour produire et distribuer le vaccin contre le virus Covid-19.

Dans un communiqué, la Fondation Carlos Slim a indiqué que grâce à cet accord, 150 millions de doses seront initialement fournies dans la région.

Le Brésil ne fait pas partie de cet accord car AstraZeneca avait déjà pris un engagement avec le gouvernement brésilien, annoncé en juin dernier.

« Les livraisons devraient commencer au premier semestre 2021, si les essais cliniques réussissent », indique le communiqué.

Dans le cadre de cet accord, hier le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé que son pays rejoignait le Mexique dans la production du vaccin contre le coronavirus.

Le vaccin qui sera promu par la Fondation Carlos Slim est supervisé par l’Université d’Oxford et par le laboratoire AstraZeneca.

Le coût des doses sera compris entre trois et quatre dollars et sera disponible au premier semestre 2021.

🎙 «La contribution de la Slim Foundation nous a permis d’accéder au vaccin à un prix bien plus que raisonnable et c’est très important pour l’Amérique latine. On estime que ce sera entre 3 et 4 dollars la dose ». Le président @alferdez d’Olivos. pic.twitter.com/rUM3EQ0LID

– Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) 12 août 2020