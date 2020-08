Le roi émérite Juan Carlos I a pris une décision historique le lundi 3 août. Dans une lettre adressée à son fils, le roi Felipe VI, et qu’il a également été envoyé aux médias, il a pris la ferme décision de quitter notre pays après les scandales qui l’ont entouré ces derniers mois et c’est que la corruption présumée qui pourrait être exercée l’a sans aucun doute mis à l’honneur . Les propos de Corinna Larsen sur ses mouvements financiers ont été décisifs pour son image publique dans notre pays est complètement tombée.

Par conséquent, il a décidé de quitter temporairement l’Espagne. Maintenant, la grande question qui se pose est de savoir où il se trouve actuellement:Où habite Juan Carlos I maintenant? Cette question est posée sur toutes les émissions de télévision actuelles et cela a été discuté le jeudi 6 août dans «Tout est un mensonge». Dans le format que Marta Flich dirige cet été, les paparazzi ont été comptés Antonio Montero pour tenter de faire la lumière sur l’une des grandes inconnues c’est accumuler des heures et des heures de télévision dans notre pays, et aussi à l’étranger.

Après les rumeurs qui ont placé Juan Carlos Ier d’abord en République dominicaine et plus tard aux Émirats arabes unis, Montero s’est concentré sur un autre endroit: le Portugal. Dans ‘Save me’, il a expliqué que samedi soir dernier, le 1er août, il l’a passé à Zarzuela, puis il s’est rendu à Sanxenxo un jour plus tard et s’est installé au Portugal le même dimanche. D’après cela, celui qui était roi de notre pays se trouve aujourd’hui à Azeitao, une ville près de Lisbonne. Il a lui-même expliqué qu’il vivait avec la famille Brito e Cunha-Espirito Santo, avec qui il entretient depuis longtemps une excellente relation.

La fortune qui serait facturée est …

En parallèle, en « Tout est un mensonge », ils voulaient savoir ce que coûterait le premier cliché du roi émérite dans son nouveau lieu de résidence et Montero n’a eu aucun problème à mettre un numéro: un million d’euros. Il a déclaré que le problème de la mondialisation de la planète grâce à Internet est que l’exclusivité serait perdue en quelques minutes, mais l’importance médiatique qu’elle aurait et le pouvoir de faire partie de plus de 3000 publications à travers la planète feraient du chiffre approximatif était cela. Une vraie fortune, sans aucun doute.