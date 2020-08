La première actrice noire à jouer Batwoman cite la première Black Catwoman comme une grande source d’inspiration.

Apparaissant à DC Fandome samedi, la nouvelle venue de Batwoman Javicia Leslie a partagé lors du panel BAWSE Females of Color Within the DC Universe: «J’ai toujours vraiment admiré Eartha Kitt», qui était bien sûr l’une des actrices à jouer Catwoman sur le Batman des années 1960. Séries télévisées.

« Mais j’admire Eartha Kitt même en dehors du jeu d’acteur », a ajouté Leslie. «Je l’aime pour son activisme et le fait qu’elle a utilisé son art pour le militantisme, et juste sa mentalité en général – les choses qu’elle dirait et à quel point elles étaient dynamiques, et le pouvoir qu’elle avait en tant que femme.

Plus tard dans la journée, lors d’un panel «Legacy of the Bat», Leslie a réfléchi à son casting. «J’ai découvert une heure avant tout le monde» et au début «j’ai été assez choquée», a-t-elle déclaré. Mais alors qu’elle passait en revue les différents reportages, elle a vu une référence à son «avoir fait l’histoire en étant la première femme noire à jouer à Batwoman, puis cela a changé pour moi», a déclaré l’ancien de God Friended Me.

Être en mesure de présenter la première Black Batwoman est à la fois «énorme» et «génial», a déclaré la showrunner de la série Caroline Dries lors du panel «Legacy of the Bat». Prévoyant la transition à venir dans la saison 2 (première en 2021), Dries a réitéré que Kate Kane (jouée par Ruby Rose dans la saison 1) aurait disparu et ferait donc toujours partie de l’histoire. Puis, en choisissant son successeur, « j’ai décidé de faire un personnage du nom de Ryan Wilder qui est l’opposé de Kate Kane », a déclaré l’EP. «Ryan Wilder est un personnage que Batwoman doit protéger, il nous a donc fourni un nouveau dispositif de narration riche.»

