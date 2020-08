Mexico.- Le confinement a changé la façon dont le divertissement est consommé à la maison, mais avec Irremplaçable, Ocesa a l’intention de porter le concerts numériques sur un autre plan, c’est une série de concerts live qui promettent d’être sans pareil.

Unrepeatable est une série de 75 concerts avec des artistes nationaux et internationaux, en streaming, en direct d’un concert et d’un forum de production du plus haut niveau.

Pour cela, ils ont des pro, des drones, des grues, des chariots et une infinité de caméras et de matériel d’éclairage; avec la direction des caméras et de l’art, des paysages, etc.

«Il y a une grande offre de concerts en ligne, mais là où la qualité n’est pas si bonne et que les gens demandent aujourd’hui un autre niveau, c’est ce que nous voulons offrir avec Unrepeatable.

Ce sera un spectacle unique différent de ce que nous avons vu, c’est ce qui le rendra inégalé, nous voulons monter un autre cran avec la qualité de la production et du contenu ».

Alors il a expliqué Armando Calvillo, Directeur marketing d’Ocesa, lors d’une conférence de presse numérique.

Chaque artiste créera son concept unique, a-t-il ajouté.

Les premiers artistes sont: Moenia, Mijares, Molotov, le week-end du 21 au 23 août.

Ces concerts peuvent être vus en République mexicaine, mais il y a des plans d’expansion à voir en Amérique latine.

Ocesa est en négociation avec des artistes anglo, qui avaient même prévu des concerts en 2020, pour se présenter dans ce concept numérique.

«Le streaming est là pour rester, car le feu épidémiologique passe au vert, cela va évoluer et Unrepeatable peut être un hybride, avec un public en face à face et d’autres téléspectateurs en ligne.

Cela ouvre une fenêtre pour que les gens d’autres villes puissent profiter des spectacles, c’est une très bonne chose que cette pandémie a laissé dans l’évolution des formes de consommation de divertissement ».

Où pouvez-vous voir les concerts Unrepeatable?

Ocesa

dans leur alliance avec Ticketmaster, ils ont créé la version Live pour la transmission

événements numériques en direct, qui comporteront des nouveautés, telles que l’interaction

en temps réel avec d’autres téléspectateurs et en regardant la publicité des sponsors.

La plateforme de billetterie a annoncé que lorsque les conditions le permettent sur cette page, des billets pour des événements hybrides peuvent être achetés. En personne ou après la diffusion en direct de votre appareil préféré.

Ce sont les concerts confirmés:

vingt et un

Août – Moenia, Night of Stereohits, 20h30.

22

Août – Mijares, acoustique avec invités, 20h30.

2. 3

Août – Molotov, Avec tout le respect… Couvertures et adaptations, 19h30.

28 août – Mexathon Series 1 présente: Uzielito Mix, Live et avec tout le groupe, 20h30.

29

Août – Napoléon, succès d’hier et succès d’aujourd’hui, 20h30.

30

Août – Bronco, Lo Mejor y Algo Más, 20h30.

30

Août – Flor Amargo, Vale la Pena Vivir, 20h30.

Les prix varient de 80 à 300 pesos et les accès seront achetés comme toujours dans ticketmaster.

