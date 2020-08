Pokémon s’est installé dans sa nouvelle maison sur Netflix US et les fans étaient ravis de pouvoir diffuser la première série d’épisodes de Pokémon Journeys: The Series. La bonne nouvelle est que la deuxième partie se déroule et qu’elle sortira sur Netflix en septembre 2020.

Depuis 1997, Pokémon a sorti 23 saisons de sa série animée. Avec le nombre toujours croissant de films, c’est beaucoup de contenu à regarder. Chaque nouvelle saison propose une version de sa dernière génération de jeu Pokémon, nous en sommes maintenant à la huitième génération, à savoir Pokémon Sword & Shield. Netflix est de plus en plus devenu le foyer exclusif du nouveau contenu Pokémon avec Journeys uniquement sur Netflix, en plus de ramasser le film, Mewtwo Strikes Back a frappé plus tôt en 2020.

Après avoir finalement atteint son objectif de devenir un maître Pokémon, Ash Ketchum retourne dans sa maison de Pallet Town à Kanto. Se liant d’amitié avec un autre formateur aux vues similaires à Goh, les deux jeunes garçons sont embauchés par le protégé du professeur Oaks, le professeur Cerise, pour travailler pour son nouveau laboratoire de recherche. Ash a un nouvel objectif en tête, voir le monde et combattre des entraîneurs puissants en cours de route, tandis que Goh a l’intention d’attraper l’un de tous les types de Pokémon à travers le monde.

En raison de la pandémie de COVID-19, Pokémon a été mis en pause pendant deux mois entre le 19 avril et le 7 juin.

Quand Pokémon Journeys: The Series Part 2 arrivera-t-il sur Netflix?

Quand il a été annoncé pour la première fois que Pokémon Journeys: The Series arrivait sur Netflix, le communiqué de presse a confirmé que de nouveaux épisodes arriveraient tous les trimestres pour la «durée de la saison».

Nous avions initialement prévu que la prochaine série d’épisodes arrivera en septembre 2020. Cela s’est maintenant avéré être vrai avec 11 septembre 2020 devrait être la date de sortie de la saison 23 de Pokémon Journeys, partie 2.

La partie 2 comprendra au moins 12 épisodes supplémentaires, mais un 13ème épisode final a été diffusé et, espérons-le, rejoindra la partie 2.

Netflix recevra-t-il Pokémon Journeys: The Series saison 2?

L’avenir de la deuxième saison de Pokémon Journeys: The Series ou de la 24e saison de Pokémon sur Netflix est en suspens en ce moment.

Netflix n’a requis la licence que pour la 23e saison, nous attendons donc toujours des nouvelles pour savoir si l’avenir de Pokémon sera ou non Netflix.

Attendez-vous avec impatience la sortie de Pokémon Journeys: La série deuxième partie sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!