Quand l’été arrive les comptes officiels dans les réseaux sociaux d’acteurs, Les actrices ou les présentateurs sont inondés de photographies dans lesquelles ils ressemblent à de grands corps et il est clair qu’avec la chaleur, les vêtements sont laissés à n’importe qui. C’est précisément ce que l’actrice a dû penser Úrsula Corberó, qui a ravi tous ses adeptes avec quelques photographies sensuelles partagé sur son profil Instagram officiel dans lequel on la voit à moitié nue.

Dans les trois clichés partagés ce samedi 8 août, le protagoniste de ‘La Casa de Papel’ portait des talons violets et le bas d’un bikini, montrant ainsi son corps spectaculaire à tous ses fans. Avec ses yeux couverts, fixant l’infini et fixant également la caméra; Ce sont les trois poses avec lesquelles la célèbre actrice internationale a réussi à devenir virale et la publication Il dépasse déjà 30 000 commentaires et des millions de «j’aime». Afin de surmonter la censure d’Instagram, elle n’a pas hésité à se couvrir les seins avec ses bras.

Parmi les commentaires de la publication on retrouve ceux d’une infinité de visages connus. « Ohhhhh. Spectaculaire, chérie », a écrit Loles León, tandis que le photographe et DJ Pepino Marino, l’actrice Claudia Traisac et le compte officiel Netflix ont partagé un message avec les icônes de la flamme. L’acteur Pedro Alonso, qui travaille avec Corberó dans ‘La Casa de Papel a écrit « Hermanitaaaa » et Jon Kortajarena a été direct avec un « Booom! » Avec eux des milliers de personnes anonymes n’ont pas hésité à commenter également l’image, soulignant la beauté que dégage Corberó dans l’instantané déjà tourné vers les réseaux sociaux.

Úrsula Corberó, dans la fleur de l’âge

Il est indéniable que Corberó est devenue l’une des actrices à la mode, à la fois en Espagne comme dans le monde entier grâce à son travail dans «La Casa de Papel». La fiction lui a donné une reconnaissance internationale comme en témoignent les millions d’abonnés qu’elle a déjà sur Instagram. Dans le même temps, ces dernières années, nous avons pu la voir participer à la fiction « Snatch » ou elle a été le protagoniste du clip vidéo « Un día (One Day) » que J. Balvin, Dua Lipa et Bad Banny ont sorti cet été.