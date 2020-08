Le dieu du lycée Crunchyroll Original anime

Le dernier anime original de Crunchyroll, The God of High School, est absolument génial, mais quelle est l’heure de sortie de l’épisode 6 dans votre région?

Soyons honnêtes, Crunchyroll est sur une larme absolue avec leur anime original. Non seulement ils nous ont apporté la Tour de Dieu et In / Spectre, mais aussi Gibiate et le Dieu du lycée.

Cette dernière émission, Le Dieu du lycée, a pris de l’ampleur depuis sa création le 6 juillet (pour les utilisateurs premium).

L’anime est maintenant sur l’épisode 6, mais les temps de sortie internationaux créent une certaine confusion parmi les fans. Alors, voici un guide complet pour savoir quand The God of High School sortira dans votre région.

Heure de sortie de l’épisode 6: heure d’été britannique

Au moment de la rédaction de cet article, l’épisode 6 de The God of High School sera présenté en première à 15h30 BST le lundi 10 août.

Première de l’épisode 6: Heure avancée de l’Est

Au moment de la rédaction de cet article, l’épisode 6 de The God of High School sera présenté en première à 10 h 30 HAE le lundi 10 août.

Le dieu de HighSchool pourrait prendre les meilleurs combats de 2020 en anime. Écrou visuel avec chaque poinçon pic.twitter.com/Idq7glhrTY – ForNeverWorld (@ForneverWorld) 21 juillet 2020

Heure de sortie de l’épisode 6: Central Daylight Time

Au moment de la rédaction de cet article, l’épisode 6 de The God of High School sera présenté en première à 9h30 CDT le lundi 10 août.

God of Highschool Episode 5 est le meilleur épisode à ce jour – The Anime Tea (@theanimetea) 4 août 2020

Première de l’épisode 6: Pacific Daylight Time

Au moment de la rédaction de cet article, l’épisode 6 de The God of High School sera présenté en première à 7h30 PDT le lundi 10 août.

Heure de sortie de l’épisode 6: heure avancée du Japon

Au moment de la rédaction de cet article, l’épisode 6 de The God of High School sera présenté en première à 12h30 JDT le mardi 11 août.

REMARQUE: Ces horaires sont basés sur le calendrier de sortie de l’épisode précédent pour les utilisateurs premium sur Crunchyroll et seront mis à jour s’ils changent. Les épisodes seront mis à disposition à la même heure la semaine suivante pour les utilisateurs gratuits.

