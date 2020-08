«Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé. Les mots tristement célèbres de la princesse Diana sur l’affaire du prince Charles étaient parmi les mots les plus forts jamais prononcés par la famille royale. Diana et Charles se sont mariés pendant 15 ans au total, et pendant la majeure partie de ce temps, Camilla Parker Bowles était sur la photo. Mais les enregistrements de Diana pour le biographe Andrew Morton révèlent qu’elle était «obsédée» par les pensées de Camilla bien avant même de marcher dans l’allée.

Princesse Diana et Prince Charles | Photothèque Tim Graham / .

La princesse Diana a presque annulé son mariage après que Charles ait offert un bracelet à Camilla deux jours auparavant

Quand Charles et Diana ont commencé à sortir ensemble, il était toujours amoureux de Camilla. Mais à son retour de service dans la marine britannique, Camilla s’était déjà mariée et Charles se retrouva sans partenaire. Sa famille le poussa à se marier, car il était le futur roi, et lui et Diana se connaissaient depuis plusieurs années. Cela semblait approprié.

Bien que Diana et Charles se soient entendus au début, ce n’était jamais le véritable amour; Charles avait toujours Camilla en tête, et Diana l’avait même entendu dire qu’il «l’aimait toujours». Mais quand Diana a appris que Charles avait rendu visite à Camilla et lui avait offert un bracelet deux jours avant le mariage, elle a voulu annuler le tout. Ses sœurs lui ont dit qu’il était trop tard pour «sortir», alors elle a continué.

Le prince Charles et la princesse Diana ne voulaient pas vivre leur mariage. | Journaux express / .

Diana a révélé qu’elle était « obsédée » par les pensées de Camilla avant d’épouser Charles

Diana savait très tôt que quelque chose se passait entre Charles et Camilla, mais elle a révélé dans ses enregistrements qu’elle était trop «immature» pour le comprendre et y faire quelque chose. Au lieu de cela, son esprit était inondé de pensées sur Camilla. Même pendant la lune de miel de Charles et Diana, Camilla était dans son esprit.

«Mes rêves étaient épouvantables», a déclaré Diana. «La nuit, j’ai rêvé de Camilla tout le temps.» Diana a également déclaré qu’elle était devenue «obsédée» par l’idée de penser à la maîtresse de Charles. «Obsédé par Camilla totalement. Je n’avais pas confiance [Charles], pensait toutes les cinq minutes qu’il lui téléphonait pour lui demander comment gérer son mariage.

Pourtant, les pensées de Diana sur Camilla ont commencé avant même son mariage. Une fois qu’elle a entendu la conversation de Charles disant qu’il l’aimerait pour toujours, elle ne pouvait pas sortir Camilla de son esprit. «J’étais dévastée», a déclaré Diana en apprenant l’existence du bracelet.

Prince Charles et Camilla Parker Bowles en 1979 | Tim Graham / .

CONNEXES: La princesse Diana a révélé une fois qu’elle n’avait pas parlé au prince Charles le lendemain de leur mariage: « Nous étions tellement brisés »

Diana a déclaré que Camilla était la première personne qu’elle recherchait à son mariage

Dès le moment où Diana et Charles ont commencé à sortir ensemble, elle a remarqué que Camilla était toujours là. Et quand les portes se sont ouvertes et que Diana s’est préparée à marcher dans l’allée à son mariage, Camilla était la première personne qu’elle cherchait.

«En remontant l’allée, je cherchais [Camilla]… J’ai repéré Camilla, chapeau gris pâle et voilé de casemate, j’ai tout vu… Jusqu’à ce jour, un souvenir vif », a déclaré Diana. Elle a également révélé qu’elle avait «sangloté» deux jours avant le mariage mais qu’elle était restée calme le jour de son mariage. Pourtant, dans ses enregistrements, elle a qualifié tout le mariage de «ridicule».