Au cours de la semaine du 26 juillet, Kim Kardashian West s’est envolé pour le Wyoming pour voir Kanye West alors qu’il faisait à plusieurs reprises la une des journaux pour un comportement attribué à son trouble bipolaire.

Elle a été vue en train de pleurer lors d’une conversation tendue avec le designer Yeezy pour des raisons inconnues à l’époque. Cependant, une source a déclaré depuis qu’elle lui aurait dit que leur mariage ne fonctionnait pas.

Un bref récapitulatif du drame entre Kim Kardashian et Kanye West

Le drame a commencé le 19 juillet lorsque West a organisé son premier rassemblement de campagne présidentielle et a révélé des informations personnelles sur leur relation.

Alors que ses déclarations balayaient Internet, West est allé sur Twitter et a affirmé que sa femme avait essayé de voler vers son ranch du Wyoming avec deux médecins pour «verrouiller [him] vers le haut. » Il a également appelé sa mère, Kris Jenner, pour avoir «ignoré» ses appels téléphoniques et a déclaré qu’elle n’était pas autorisée à côtoyer leurs enfants: North, 7 ans, Saint, 4 ans, Chicago, 2 ans et Psalm, 1.

Kardashian West est resté silencieux pendant que le rappeur de «Flashing Lights» poursuivait sa tirade sur Twitter, qui comprenait des coups sur sa sex tape et une affirmation selon laquelle il essayait de divorcer depuis des années. Mais une source a déclaré à People que son comportement avait eu de graves conséquences sur leur mariage. « Les choses se sont considérablement dégradées entre les deux, et c’est arrivé assez soudainement », a déclaré l’initié.

Lorsque Kardashian West a finalement pris la parole, elle a reconnu que West luttait avec son trouble bipolaire et a demandé au monde de la compassion. Elle n’a pas commenté le statut de leur mariage, mais West a tenté de réparer ses torts le 25 juillet lorsqu’il s’est excusé auprès d’elle sur Twitter.

Le voyage de Kim Kardashian West dans le Wyoming

Après plusieurs tentatives infructueuses pour voir West, la star de télé-réalité a retrouvé son mari le 27 juillet dans leur deuxième résidence à Cody, Wyoming. À son arrivée, elle a été photographiée en train de pleurer alors qu’elle avait ce qui semblait être une conversation animée avec West dans sa voiture.

«Dès que Kim est arrivée au ranch, elle et Kanye sont sortis ensemble dans sa voiture», a raconté une source à People à propos du voyage. « [Kim] est très ému à propos de tout et aussi épuisé. Elle se sent très blessée par Kanye. Elle a essayé de le joindre plusieurs fois et il l’ignore tout simplement.

Alors « elle a décidé de s’envoler pour Cody pour lui parler en personne », selon la source. « Elle ne veut plus être ignorée… C’est une mauvaise situation. »

Un jour plus tard, la fondatrice de KKW Beauty a été vue quittant le Wyoming sans West, qu’elle a épousée en 2014 après une relation de deux ans.

La raison pour laquelle Kim Kardashian West s’est envolé pour le Wyoming a été révélée

Le 30 juillet, une source a déclaré à People que les Wests avaient eu une conversation animée sur leur avenir ensemble.

«Elle ne récupère pas ce dont elle a besoin de Kanye», a expliqué la source. «Elle était au point qu’elle s’est envolée pour Cody pour lui dire en gros que leur mariage est terminé et pour lui dire au revoir.

L’initié a affirmé que West semble ouvert à l’idée de rester avec sa femme, mais a également suggéré qu’il ne comprenait pas les dommages qu’il aurait causés jusqu’à présent.

« Il ne semble pas comprendre ce qu’elle dit », a poursuivi la source. «Il n’a rien changé dont elle lui a dit qu’il devait changer.»

Mais même ainsi, «Kim est très déchiré», selon la source. «La dernière chose qu’elle souhaite, c’est divorcer avec quatre enfants. Elle sait qu’elle ira bien financièrement, mais ses préoccupations sont les enfants et le partenariat. Elle s’apprête à divorcer, mais qui sait si elle signera réellement des papiers.

Aucun d’entre eux n’a abordé le rapport au moment de la rédaction de cet article. Mais si c’est vrai, nous leur souhaitons le meilleur.

