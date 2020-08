HISTOIRES CONNEXES

Un calendrier de la première saison de la saison 2 pour A Discovery of Witches a finalement été évoqué.

Sky TV a annoncé jeudi que la série – adaptée de la trilogie du livre Deborah Harkness All Souls – reviendrait avec de nouveaux épisodes en janvier 2021, du moins pour ceux de l’autre côté de l’étang.

Stateside, A Discovery of Witches La saison 2 est prévue pour un début «début 2021» sur les hubs de streaming Sundance Now et Shudder.

Situé dans un monde où les sorcières, les vampires et les démons se font passer pour des humains, A Discovery of Witches a fait ses débuts aux États-Unis au printemps 2019, sur Shudder et Sundance Now. La série a si bien fonctionné là-bas que la société mère AMC Networks a ensuite diffusé simultanément la première saison sur BBC America et AMC, associée à la deuxième saison de Killing Eve. (On ne sait pas encore si AMC et BBCA feront de même avec la saison 2.)

En novembre 2018, Sky One a renouvelé A Discovery of Witches pour une deuxième et une troisième série avant la diffusion de la première finale de la série au Royaume-Uni. La production de la saison 2 s’est terminée au Royaume-Uni à la fin de décembre 2019, date à laquelle le tournage a été transféré en Italie.

Digital Spy a rapporté que la saison 2 suivra les aventures de Matthew et Diana (jouées par Matthew Goode et Teresa Palmer) dans le passé, alors qu’ils se cachent dans le Londres élisabéthain tout en aidant cette dernière à étendre ses pouvoirs et à rechercher le livre de la vie. Dans le présent, Gerbert, Knox, Satu et Domenico essaient de découvrir ce qui est arrivé à Matthew et Diana; Sarah et Em s’allient avec le chasseur de sorcières Ysabeau de Clermont; et Marcus et Miriam font de leur mieux pour protéger Sophie, qui est enceinte d’un bébé démon.