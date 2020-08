Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour la toute nouvelle série National Geographic, « Weird But True », qui est de retour pour sa troisième saison et est maintenant une exclusivité Disney +.

Saviez-vous qu’il y a plus d’étoiles dans l’univers que de grains de sable sur toute la planète?! Si étrange! La nouvelle saison de « Weird But True! » sur Disney + devient encore plus étrange! Les animateurs et éducateurs pour enfants Charlie Engelman et Carly Ciarrocchi organisent la troisième saison de la série primée aux Emmy Awards, et cette fois, ils se lancent dans des aventures encore plus imaginatives et étranges pour révéler des faits surprenants et intéressants sur le monde. Situé à la fois en studio et sur le terrain, le film primé «Weird But True!» intègre un mélange d’art et d’artisanat, de faits incroyables et d’exploration de la vie réelle.

Cette saison de 13 épisodes comprend des apparitions hebdomadaires d’invités du célèbre astrophysicien Michio Kaku et des photographes et explorateurs de Nat Geo, dont Anand Varma, et professeur et fondateur de SciStarter Darlene Cavalier. Qu’il s’agisse de chasser des fossiles de dinosaures, de faire de la randonnée sur des volcans ou de voler des avions, le duo scientifique Charlie et Carly inspire les enfants à se passionner pour le monde qui les entoure.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

«Bizarre mais vrai!» est lauréate du Daytime Emmy Award 2019 pour la meilleure série éducative et informative. En 2018, «Bizarre mais vrai!» a également remporté le prix Cynopsis Kids Imagination Award for Educational Series or Special. Saisons 1 et 2 de « Bizarre mais vrai! » sont maintenant disponibles sur Disney +.

Allez-vous découvrir la troisième saison de Weird But True?

