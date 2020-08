HISTOIRES CONNEXES

La Coterie ne sera pas en quarantaine lorsque Good Trouble reviendra pour la saison 3 l’année prochaine. Bien que l’épidémie mondiale de coronavirus continue de sévir dans le monde, la pandémie ne sera pas inscrite dans le drame Freeform – au départ, c’est-à-dire.

«Les histoires que nous tournions déjà et que nous avions déjà brisées se passaient avant le COVID. Donc, pour la première moitié de la saison, nous allons rester dans ce monde pré-COVID – et pour un certain nombre de raisons », a déclaré la productrice exécutive Joanna Johnson à TVLine tout en faisant la promotion de sa prochaine série limitée Freeform Love In the Time of Corona.

Pour commencer, tous les personnages de Good Trouble «ont des emplois qui les emmènent en dehors de la Coterie, qui sont peuplés de gens», explique Johnson. «Nous avons un enseignant, nous avons un avocat, nous avons quelqu’un dans la technologie, et les techniciens, je suppose, peuvent faire leur travail à la maison, mais les autres ne peuvent pas vraiment. Et donc je me suis dit: « Eh bien, je ne peux pas simplement avoir les six ou sept membres de la distribution assis autour de la Coterie toute la journée dans des masques. »

De plus, Johnson ne pense pas qu’un tel scénario plairait aux téléspectateurs, qui sont toujours inondés par les réalités du monde réel de la pandémie. Ainsi, alors que la seconde moitié de la saison 3 «traitera» la situation, «je ne prévois pas de faire une saison entièrement consacrée à COVID», dit le PE. « Je pense que c’est très différent d’une série limitée sur la recherche de connexions. Je ne sais pas si je veux allumer la télévision et voir trop du monde COVID dans mes émissions préférées. C’est bien d’allumer la télévision et de regarder l’une de vos émissions où vous n’avez pas à voir tout le monde masqué, là où ce n’est pas tout. C’est une belle pause, et je pense que c’est ce que les gens veulent. »

Cependant, un autre événement de la vie réelle continuera à être exploré dans la série: le mouvement Black Lives Matter, qui a fortement contribué à la narration de la série depuis ses débuts. «Ce sera avant George Floyd dans la première moitié de la saison, puis nous aborderons cela, absolument», confirme Johnson. «Lorsque nous avons commencé en 2018 avec notre scénario de Black Lives Matter, c’était tellement intéressant que Black Lives Matter ait eu, comme, une cote d’approbation négative. Et je suis tellement encouragé de voir comment les gens en sont venus à embrasser le travail très légitime, très bien organisé, très puissant et bien intentionné que Black Lives Matter a accompli. «

Johnson a ajouté que la cofondatrice de BLM, Patrisse Cullors, avait joué un rôle essentiel dans le drame Freeform, apparaissant comme elle-même et consultant la saison 1 avant de faire partie de l’équipe de rédaction. «C’était incroyable de voir son travail au cours de toutes ces années être enfin reconnu, apprécié et adopté, et de voir son profil décoller», se réjouit Johnson. «Elle fait un travail formidable et obtient une traction sur les choses pour lesquelles elle s’est battue. C’est un de mes héros. C’est vraiment merveilleux de voir Black Lives Matter prendre son envol. »