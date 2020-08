Greenleaf a terminé sa cinquième et dernière saison sur le réseau Oprah Winfrey et arrivera sur Netflix dans le monde entier en temps voulu. En fait, ceux qui détiennent la série en tant que Netflix Original verront la saison 5 chuter en août 2020 et Netflix USA recevra la série en septembre 2020. Voici le calendrier de sortie complet de Netflix pour la saison 5 de Greenleaf.

Après cinq séries triomphantes, la série OWN a été la plus grande et la meilleure que le réseau ait produite jusqu’à présent.

Mettant en vedette Merle Dandridge, Keith David, Lynn Whitfield et Kim Hawthorne, la série suit une famille pleine de sombres secrets qui s’efforce de maintenir les apparences tout en dirigeant leur méga-église.

La série est créée par Craig Wright. La saison 5 a commencé à être diffusée sur le réseau Oprah Winfrey à la fin de juin 2020.

Pour ceux qui ne le savent pas aussi, une émission spéciale d’une heure supplémentaire a été diffusée cette année, intitulée Goin ’Up Yonder, qui devrait être ajoutée aux côtés de la saison 5 de Greenleaf, mais n’est pas confirmée.

Quand la saison 5 de Greenleaf sera-t-elle sur Netflix aux États-Unis?

Les États-Unis sont la dernière région où Greenleaf sera ajouté à Netflix. La saison 4, par exemple, Netflix à l’international a ajouté la série en novembre 2019 avant d’être ajoutée à Netflix US début décembre 2019.

La saison 5 devait arriver sur Netflix en août ou septembre 2020 et cela est devenu une réalité lorsque nous avons appris que la saison 5 arrive sur Netflix US le 10 septembre 2020.

Quand la saison 5 de Greenleaf sera-t-elle diffusée sur Netflix à l’international?

En dehors des États-Unis et du Canada, la série est doublée et commercialisée en tant que Netflix Original. Il appartient à la catégorie Netflix Original distribuée à l’international.

La série ne vient pas sur Netflix chaque semaine dans ces régions, mais arrive à la place d’un jour à quelques semaines sur Netflix après la diffusion de la finale aux États-Unis.

Les régions qui portent Greenleaf en tant qu’original incluent (mais sans s’y limiter) le Royaume-Uni, l’Australie, l’Asie, l’Amérique latine et la plupart de l’Europe continentale.

Dans le cas de la saison 5, la saison 5 est arrivée sur Netflix à l’international le 12 août 2020.

Voilà, c’est à ce moment-là que vous diffuserez la dernière saison de Greenleaf sur Netflix dans le monde entier. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez hâte d’y être.