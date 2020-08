National Geographic a annoncé qu’il étendait le succès de ses émissions spéciales From Above et créait la première franchise mondiale de télévision principalement axée sur les images aériennes.

Avec des itérations antérieures balayant la topographie moderne de la Chine, de l’Égypte, de l’Europe, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, National Geographic a trouvé un endroit idéal pour les téléspectateurs désireux de s’élever au-dessus de la mêlée et de voir leurs cultures, monuments et paysages avec un nouveau dynamisme. Maintenant, le réseau s’engage dans cet espace avec quatre nouveaux chapitres épiques qui offriront des vues plus spectaculaires, des aperçus uniques et de toutes nouvelles perspectives depuis le ciel ci-dessus. Le prochain L’INDE D’EN HAUT et LA CHINE ANCIENNE D’EN HAUT sera présenté en 2020, tandis que L’ÉGYPTE D’EN HAUT: LE PASSÉ RENCONTRE L’AVENIR et une deuxième saison de L’EUROPE D’EN HAUT fera ses débuts en 2021.

Avec des images de drones à couper le souffle comme pièce maîtresse, la franchise From Above explore, dans des détails visuels époustouflants, la culture, l’histoire, l’innovation et les exploits d’ingénierie qui ont contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons. Avec un accès exclusif dans le monde entier, les caméras de National Geographic sont capables de voler dans un espace aérien restreint, capturant des vues inédites de la Terre. La cinématographie épique se marie avec des technologies avancées pour permettre des suivis emblématiques, avec un drone capable de verrouiller ses coordonnées de vol et de revenir au même endroit pour capturer exactement la même photo à différentes heures et saisons, mettant en évidence les changements dans le macrocosme ci-dessous.

Ancrer la narration visuelle avec les observations durement acquises et la sagesse d’un habitant de la région qui a un lien profond et constant avec sa terre, fait partie intégrante du succès de chaque émission. Ces voix humaines apportent une perspective et un aperçu à la série tout en explorant les merveilles géologiques, les animaux et la faune indigène, les routes migratoires sculptées au fil des générations, les merveilles de l’ingénierie humaine, les grands festivals de célébration et les anciennes merveilles à moitié oubliées.

«Nous avons commencé à explorer le monde From Above en 2013 et avec succès nous sommes revenus avec des émissions spéciales supplémentaires, mais nous nous engageons maintenant à créer la première franchise mondiale de télévision basée sur des images aériennes de pointe. Nous plantons notre drapeau pour informer les téléspectateurs que ce sera un incontournable de notre chaîne à l’avenir », a déclaré Geoff Daniels, EVP, Global Unscripted Entertainment de National Geographic.

«Nos précédentes émissions spéciales ont énormément résonné auprès d’un public qui était ravi de voir son pays d’origine d’une nouvelle manière, mais, à une époque de frontières fermées et de déplacements limités, nous pensons que cette série apporte une perspective bien nécessaire sur nos sociétés et cultures dont les différences pâlissent souvent. comparaison avec certaines de leurs similitudes époustouflantes. Avec ces expériences visuellement étonnantes et les liens plus profonds qu’offre cette franchise, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de les offrir plus fréquemment et avec une diversité encore plus grande », a-t-il ajouté.

De plus en plus utilisé dans le cinéma et la télévision au cours de la dernière décennie, le potentiel révolutionnaire de la technologie des drones légers n’a jamais été pleinement exploité par un réseau de télévision mondial. National Geographic s’est engagé à développer une franchise avec plusieurs versements à venir qui permettent aux téléspectateurs de prendre leur envol et de voir leur monde d’une toute nouvelle manière. Une grande partie des images de chaque épisode peut être filmée par un seul caméraman opérant un drone sur le terrain, offrant un moyen sûr et fiable, socialement éloigné, de rassembler et de raconter des histoires universellement résonnantes.

À propos des prochains titres From Above:

LA CHINE ANCIENNE D’EN HAUT

Première aux États-Unis le 11 août à 10 / 9c

La Chine ancienne vue d’en haut se déplace dans le domaine des technologies satellitaires et LiDAR pour aider à décoller les couches du développement moderne, ramenant les spectateurs dans le temps pour voir comment les paysages antérieurs ont été façonnés comme aujourd’hui. La série parcourt la plus grande structure artificielle du monde dans Secrets of the Great Wall; explore la légendaire cité perdue de Kublai Khan dans l’intérieur de la Mongolie dans Mysteries of Xanadu; et révèle une mégapole récemment découverte d’il y a 4 000 ans qui était l’une des plus grandes de la planète et dont les habitants ont créé d’étonnantes sculptures à la maya et pratiqué le sacrifice humain à une échelle sans précédent à Pompéi en Chine. S’attaquant à de nouvelles découvertes archéologiques étonnantes d’en haut, la série en trois parties ouvre de nouvelles possibilités pour d’éventuels futurs tranches de la franchise. La Chine ancienne vue d’en haut sera déployé dans le monde entier sur National Geographic ce mois-ci, avec une première le 11 août à 10 h / 9 h aux États-Unis.

L’INDE D’EN HAUT

Première américaine sur Nat Geo WILD le 24 septembre à 9 / 8c

L’Inde, l’une des civilisations les plus anciennes du monde, a la population la plus jeune de tous les pays de la planète. Avec une moyenne d’âge de 29 ans, la population est aujourd’hui confrontée au plus grand exercice démocratique de l’histoire de l’humanité. L’Inde d’en haut plane sur les 850 millions d’électeurs qui ont voté en 2019 pour former un gouvernement. Cette histoire d’une nation, à la fois moderne et imprégnée de mysticisme, est racontée au cours de deux épisodes puissants qui seront diffusés en première mondiale sur National Geographic dans 172 pays et 43 langues à partir d’août 2020 et aux États-Unis le 11 août à 1 h HAE.

L’ÉGYPTE D’EN HAUT: LE PASSÉ RENCONTRE L’AVENIR

Première mondiale en 2021

L’Égypte vue d’en haut: le passé rencontre l’avenir étudie les rythmes de ce paysage ancien à travers de nouveaux yeux. Faire un voyage aérien spectaculaire à travers le pays aide à percer les secrets de l’une des civilisations les plus spectaculaires de l’histoire dans le contexte de l’exploration des surprises de son avenir. L’émission spéciale d’une heure fera ses débuts sur National Geographic en dehors des États-Unis en 2021.

L’EUROPE D’EN HAUT

La saison 2 débute dans le monde entier en 2021

Puis, au cours de six heures glorieuses, les caméras reviennent dans le ciel de l’Europe, capturant les changements de saisons au cours d’une année de la deuxième saison de L’Europe d’en haut. Avec un accès exclusif à des sites clés en Finlande, France, Grèce, Hongrie, Suède et Turquie, la série révèle comment la tradition, l’ingénierie et les merveilles naturelles ont façonné ce continent épique. De nouvelles perspectives sur ces pays bien connus brossent un portrait vivant de la région et des personnes qui la font vivre. La nouvelle saison sera diffusée en première mondiale sur National Geographic en 2021.

Attendez-vous à ce que ces titres arrivent sur Disney + environ un mois après la diffusion du dernier épisode de chaque saison sur le National Geographic.

Avez-vous hâte de voir ces offres spéciales?

