L’Académie des parapluies est revenue pour une deuxième saison sur Netflix. Alors que les fans avancent encore dans les nouveaux épisodes, ils découvrent leurs super-héros préférés dans un nouvel environnement et une toute nouvelle ère. Emily Raver-Lampman, qui joue Allison Hargreeves, s’est un peu inquiète pour son personnage dans l’épisode 6.

[Alertespoiler:cetarticlecontientdesspoilerspour[Spoileralert:ThisarticlecontainsspoilersforL’Académie des parapluies Saisons 1 et 2.]

Emily Raver-Lampman | Netflix

Raver-Lampman faisait partie d’un panel de la Television Critics Association pour The Umbrella Academy Saison 2 le 4 août. Elle a expliqué pourquoi l’utilisation par Allison de son pouvoir dans l’épisode 6 pourrait être un revers pour elle.

L’épisode 6 a peut-être été un revers pour «The Umbrella Academy» mais c’était amusant pour Emmy Raver-Lampman

Allison a le pouvoir de faire faire n’importe quoi aux gens si elle leur dit qu’elle a entendu une rumeur. Elle va un peu trop loin dans la saison 2, épisode 6.

«Je pense que voir Allison utiliser ses pouvoirs, en quelque sorte pour la première fois, mais aussi d’une manière qui est encore malsaine, était inattendu et satisfaisant», a déclaré Raver-Lampman. «Je pense que c’est ainsi qu’elle a utilisé ses pouvoirs toute sa vie. Et je pense qu’elle essaie de s’éloigner de ça. Mais, je pense que pour ce moment, elle retombe dans son ancien moi et se montre pour Raymond.

«L’Académie des parapluies» s’est intensifiée après cette scène

La saison 2 retrouve Allison dans les années 60 pendant le mouvement des droits civiques. Plus tôt dans la saison, elle est tentée d’utiliser ses pouvoirs contre des flics racistes. Raver-Lampman pense qu’il y a plus de potentiel pour explorer la puissance d’Allison dans une troisième saison.

Emily Raver-Lampman et Yusuf Gatewood | Netflix

CONNEXES: La saison 3 de «The Umbrella Academy» arrive-t-elle sur Netflix? Le casting taquine l’avenir du spectacle

«J’adore comment à la fin ils retournent dans le restaurant et cela se transforme en quelque sorte dans ce scénario malveillant», a déclaré Raver-Lampman. «Je pense que c’est un côté d’Allison que nous n’avons pas vraiment vu auparavant. Donc, s’il y a une saison 3, nous avons l’impression de toucher une couche d’Allison que nous n’avons pas encore vraiment vue. Mais c’était aussi amusant d’utiliser ses pouvoirs parce qu’elle ne l’a pas encore vraiment fait. «

La chanson de l’épisode 6 a changé

Les choix de chansons dans The Umbrella Academy font partie du plaisir. Donc, nous ne gâcherons pas la musique qui donne le tempo du déchaînement d’Allison. Cependant, Raver-Lampman a déploré de ne pas avoir eu la chanson qui était à l’origine dans le script.

De gauche à droite: Robert Sheehan, Justin H. Min, Aidan Gallagher, Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman | Christos Kalohoridis / Netflix

CONNEXES: Ce sont les meilleurs moments musicaux de la saison 2 de «The Umbrella Academy»

«Je sais aussi que quoi [showrunner Steve Blackman has] mettre dans les scripts est comme la musique de rêve, donc je n’essaye jamais de m’y attacher trop », a déclaré Raver-Lampman. «Dans The Rumor Raccage, il y avait une autre chanson qui était censée être au-dessus de ça. Et ça a fini par être autre chose. Alors, j’essaye de ne pas trop m’attacher. Mais, je pense que c’était définitivement celui que j’étais comme: «J’espère que nous pouvons y arriver.» C’était incroyable. «