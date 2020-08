Mexico – Julio César « Cata »

Domínguez a accepté de se sentir « de voir … » par l’infection pulmonaire qui avait le

la semaine dernière et cela l’a emmené à l’hôpital.

« Cata » a indiqué qu’il avait commencé à se sentir mal

le match contre Camoteros del Puebla, qui a eu lieu le 30 juillet.

Cependant, il n’a pas donné l’importance

assez et, à la fin, la situation était compliquée et il a dû être hospitalisé.

«C’était dans le match contre Puebla, j’ai ressenti des frissons, j’ai pensé à cause du froid du match et de la pluie. J’ai terminé le match et je me sentais bien, un peu fatigué du match », a-t-il déclaré dans une interview sur ESPN.

Cela peut vous intéresser: Cata est hospitalisée pour une pneumonie

«Je suis rentré à la maison et samedi après-midi, je

a donné un peu de frisson, des courbatures, de la fièvre. J’ai informé les médecins de la

club mais dimanche je ne pouvais pas tenir à l’aube, j’avais beaucoup de fièvre et de douleur

des articulations », at-il souligné.

Dégustation, avec des traits de Covid-19

C’est après plusieurs études que

ont déterminé qu’une bactérie l’avait affecté, ils ont également trouvé des traces de

Covid19.

«J’ai de nouveau été testé pour Covid-19. Mercredi

Je suis sorti négatif, lundi et mardi aussi ».

«C’était jusqu’à ce que je subisse une bronchoscopie à

celui qu’ils ont enlevé qui étaient des résidus de l’infection et de jouer sous la pluie et avec

le froid a attrapé une bactérie qui a aggravé le virus ».

« Je n’ai pas généré de défenses d’anticorps, donc je n’avais pas ces défenses pour ce virus et j’ai rechuté de cette bactérie », a-t-il ajouté.

Tous les footballeurs, athlètes et sportifs doivent faire attention au précédent créé dans le cas de Cata Dominguez et à sa situation de santé actuelle, qui même étant asymptomatique, un mois et demi après avoir été infecté par Covid19, se trouve dans une situation délicate dans ses poumons. pic.twitter.com/cvH2lkpeC9 – odin ciani (@odin_ciani) 11 août 2020

Enfin, le «Cata» Domínguez recommandé

tous les fans et la population en général, ne lésinez pas sur les soins et

les préventions.

«La vérité donne l’impression de voir…, désolé, mais ça fait mal parce que tu es jeune, athlétique et que tu te sens comme ça. Maintenant je réalise toutes les personnes qui sont malheureusement décédées ».

Suivez-nous sur les réseaux sociaux