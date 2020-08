Une semaine atypique en termes d’audience où un jour férié et un dimanche coïncident en jours consécutifs. Ainsi, les auditions du vendredi 14 et du samedi 15 août ne seront complètes que le lundi 17, mais une grande partie des données pour les deux jours est déjà connue. À partir de vendredi, le film «Rescate» mène avec 11% (+2,3) et est supérieur à 10,6% (+1,6) du remplacement de «À bientôt». ‘Viajeros Cuatro’ signe une tournée de 6,9% (+0,6) dans les Rías Baixas et le cinéma La 1 ne dépasse pas 5,5% (-5) avec « Los Pitufos: Le village caché » et ‘Equipo de recherche »ne dépasse pas 5% avec leurs livraisons.

« Une semaine en Corse »

Concernant samedi, le film Antena 3 est également au top, signant 10,1% avec «Une semaine en Corse». C’est un chiffre bas, mais il dépasse la répétition du «Saturday deluxe» (9,5%). Quatre scores avec « Ted 2 » 6,3%, améliorant son cinéma de +0,8 point par rapport à la semaine précédente, mais celui de La 1 recule de -4,2 points et enregistre 5,2% avec « El pacto ». L’espace qui tombe également est «laSexta noche», qui obtient un bon 6,5%, mais perd -2 points par rapport à samedi dernier.

Les nouvelles mènent les deux jours

Dépassant les deux millions de téléspectateurs, ‘Antena 3 Noticias 1’ (19,4%) a été la plus regardée vendredi, suivi de «Informativos Telecinco 15:00» (15,8%), «laSexta noticias 14h» (11,1%) et «Telediario 1» (8,9%). Dans le créneau nocturne, «Antena 3 Noticias 2» est également en tête avec 14,5% et «Informativos Telecinco 21:00» (13,6%), «Telediario 2» (9,3%) complètent le classement des programmes d’information. ) et «laSexta noticias 20h» (7,7%).

Pour sa part, Samedi couronne l’Informativos Telecinco Fin de Semana comme étant la plus regardée de la journée avec 17,1% du quota d’écran dans la bande du bureau. Ils sont suivis par «Antena 3 news weekend» (15,4%), «laSexta news weekend» (13,4%) et «Telediario fin de Semana» (9,9%), reprenant l’ordre de classement en la frange de la nuit.

Telecinco mène vendredi et samedi

Concernant les moyennes des réseaux généralistes, Telecinco mène vendredi avec 13,7%, prenant plus de deux points d’avance sur Antena 3 et ses 11,5%. Sous les deux chiffres, ils sont suivis par La 1 (7,2%), laSexta (6,6%) et Cuatro (5,2%). Samedi, Telecinco le prend également, mais sa moyenne tombe à 11,8%. En deuxième position, il est à nouveau occupé par Antena 3 (10,2%) et suivi par Cuatro (5,5%) et laSexta (5,1%).