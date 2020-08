L’univers de ‘Breaking Bad’ il a été construit sur de grands personnages et de petits détails. Cette combinaison sera une fois de plus essentielle dans le résultat de ‘Better Call Saul’, la préquelle-suite qui culminera avec une sixième saison de treize épisodes. Tout au long de ce bloc de chapitres, les scénaristes devront résoudre une multitude de questions, qui ont été approchés par l’un des créateurs de la fiction, Peter Gould, dans une récente interview avec Entertainment Weekly.

Jimmy avec une bouteille de saphir vieilli

« Quiconque regarde la série et se demande où elle va, L’une des questions que vous devez vous poser est: «Que mérite cet homme?», soulève le showrunner, invitant à réfléchir sur les actions de Jimmy McGill, qui dans la cinquième saison a définitivement embrassé l’alter ego de Saul Goodman:« De toute évidence la fin ultime de tous les gens est la mort, mais ce n’est peut-être pas le moment où nous quittons ce personnage. Y a-t-il un moyen pour lui de se racheter après tout ce qu’il a fait? «

Et ce n’est pas la seule grande question, car il y a un autre personnage qui a suscité toutes sortes de théories parmi les fans: Kim Wexler. « Où est-il pendant que Saul Goodman a affaire à Walt et Jesse?», dit Gould. Ce que l’écrivain ne fait pas, c’est de répondre à ces questions, car ces résolutions arriveront lorsque la série reviendra à AMC, mais avant de dire au revoir, il offre un indice à considérer:»Ne perdez pas de vue le bouchon de la bouteille. «

Avec cet avertissement succinct, il fait référence à la prise qui se trouvait dans le tiroir du bureau de Kim, qu’il a récupérée avant de quitter l’entreprise. Derrière cette casquette, il y a tout un complot, car c’est un symbole de leur union avec Jimmy, et de ces bons moments qu’ils ont passés à faire semblant d’être Viktor et Giselle pour arnaquer le nerd en service. En outre, la marque à laquelle appartient cet accessoire original n’est autre que Zafiro Añejo, qui était également présente dans ‘Breaking Bad’ quand Fring a pris sa revanche sur Eladio.

Retour stellaire?

Peut-être que le plus grand doute concernant la fin n’est pas l’un de ceux soulevés précédemment, mais si nous verrons Aaron Paul et Bryan Cranston reprendre à nouveau leurs rôles dans le spin-off. Tous deux ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils seraient ravis de monter sur le bateau Si les créateurs de la série ont trouvé un moyen de la mettre ensemble, et c’est ce que Cranston a répété en parlant avec Collider: « Je le ferais sans hésitation. Mais ce n’est pas encore arrivé, c’est ce que je peux te dire, alors on verra. «