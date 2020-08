Ishqiya / ARY numérique

Le dernier épisode de la série pakistanaise à succès Ishqiya vient de sortir, mais de nombreux fans ont été déçus par la finale de la saison 1.

Pour les téléspectateurs, Ishqiya a été une montagne russe remplie d’adrénaline d’un voyage rempli d’espoir, de chagrin et d’angoisse.

La finale de la saison 1 était destinée à rassembler tout le monde, résumant toutes les émotions et les relations que nous avons vues tourmentées depuis l’épisode 1.

Cependant, il semble que le dernier épisode d’Ishqiya ait laissé les fans bouleversés, déçus et en colère.

Après tout ce que nous avons vécu en tant que fans, cet épisode était, à tout le moins, différent de ce que beaucoup d’entre nous attendaient.

Rumi confronte Hamna et Hamza à propos de lui cacher des vérités du passé. Bien qu’elle comprenne la position dans laquelle se trouvait sa sœur et peut-être le stress mental qu’elle a traversé, elle choisit d’exposer la réalité de Hamza à sa belle-famille.

La conversation passe ensuite à des discussions sur le chantage, la vengeance et la manipulation – honnêtement, tout cela est très compliqué à ce stade.

Cependant, comme l’épisode final vient tout juste de sortir, nous ne voudrions pas gâcher quoi que ce soit qui se passe après cela. Alors allez le regarder par vous-même, puis revenez voir si vous êtes d’accord avec les autres fans.

Il est prudent de dire que la finale d’Ishqiya a laissé de nombreux fans se sentir déçus, déçus et bouleversés.

Bien que pour être honnête, il n’y a pas beaucoup d’émissions de cette taille et de cette popularité qui puissent être conclues sans répondre au moins aux attentes de certains fans.

Il y a toujours un risque à regarder les drames de @ferozekhaan et je me piège toujours dessus😫😭

Je suis tellement triste, en colère, frustré, déprimé et émotif maintenant.

POURQUOI faites-vous cela à vous-même et à nous les fans … Toujours? 😭💔😭

Je suis tellement fou

C’est plus comme un Ditch kya #ISHQIYA 💔 pic.twitter.com/VgEmPMQg6E

– Ayesha- عائیشہ 🇵🇰 (@ Ayesha_ZaYain2) 10 août 2020