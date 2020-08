La renaissance d’Avatar: le dernier maître de l’air et la légende de Korra a créé d’innombrables nouveaux fans de la série animée classique et a enthousiasmé les anciens fans qui existent depuis 15 ans. Lorsque les émissions étaient à l’origine à l’antenne, elles étaient si populaires qu’elles ont attiré de nombreux acteurs et célébrités de premier plan pour apporter leur voix aux personnages de la série. Bien que les voix de certaines personnes soient facilement reconnaissables, d’autres que vous ne connaissiez peut-être pas faisaient même partie de l’univers Avatar.

«Avatar: le dernier maître de l’air» | Gracieuseté de Nickelodeon

George Takei

L’acteur vétéran de Star Trek, George Takei, n’est apparu que dans un épisode de Avatar: le dernier maître de l’air, mais son implication dans la série fait sentir sa présence tout le temps. Il joue le gardien sur un bateau-prison de la Nation du Feu au début de la première saison de la série, et même en tant que méchant, sa voix a une qualité étrangement apaisante.

J.K. Simmons

La plupart des gens connaissent J.K. Simmons des nombreux personnages policiers qu’il a joué au fil des ans, mais l’un de ses rôles non policiers les plus appréciés est venu dans The Legend of Korra. Simmons joue Tenzin, le fils d’Aang et Katara et un maître de la maîtrise de l’air qui aide Korra tout au long de ses différentes quêtes.

Kiernan Shipka

Kiernan Shipka a travaillé la majeure partie de sa vie, même avant les jours de Mad Men et Chilling Adventures of Sabrina. Dans La légende de Korra, Shipka était la voix derrière Jinora, la talentueuse fille de Tenzin et l’un des petits-enfants de l’avatar Aang.

Rachel Dratch

Rachel Dratch n’a jamais eu de problème à nous faire rire, et cela inclut en son temps sur Avatar: The Last Airbender. Dans l’épisode bien-aimé «Ember Island Players», Dratch incarne une actrice qui joue le rôle d’Aang dans une mise en scène des aventures de Team Avatar.

Tinashe

La plupart des gens connaissent Tinashe en tant que chanteuse et danseuse, mais ses talents d’acteur sont souvent négligés. Elle a été comédienne de voix dans des productions animées comme The Polar Express et Rocket Power, ainsi que dans des émissions comme Two and a Half Men et la production télévisée en direct de Rent. Sur Avatar: Le dernier maître de l’air, elle joue On Ji, une innocente fille de la Nation du Feu qui développe une amitié étroite avec Aang et l’aide à éviter d’être découverte lorsqu’elle est sous couverture.

Aubrey Plaza

La voix monotone d’Eska dans The Legend of Korra ne pouvait être jouée que par quelqu’un comme Aubrey Plaza. Nous ne nous lasserons jamais qu’elle appelle Bolin son petit canard tortue.

Jason Isaacs

Jouer des personnages méchants est quelque chose de naturel pour Jason Isaacs. Dans Avatar: Le dernier maître de l’air, il est la voix de l’amiral Zhao, le chef militaire impitoyable de la Nation du Feu qui ne recule devant rien pour capturer l’Avatar.

Mae Whitman

Le curriculum vitae de Mae Whitman est long et varié – à tel point que son travail de donner vie à Katara sur Avatar est souvent négligé comme l’un de ses rôles les plus reconnaissables.

Héctor Elizondo

Héctor Elizondo a eu une carrière longue et variée dans certains des films et émissions les plus connus au cours des dernières décennies; en conséquence, son passage sur Avatar: le dernier maître de l’air est souvent négligé. Il incarne le grand esprit du savoir Wan Shi Tong qui accueille – puis expulse – la Team Avatar de sa bibliothèque au milieu du désert.

Serena Williams

Dans une récente interview, Zach Tyler Eisen (la voix derrière Aang) a révélé qu’à l’époque où Avatar était à l’antenne, la superstar du tennis Serena Williams était une fan de l’émission. Il n’est donc pas surprenant qu’elle soit entrée dans la série lors de sa dernière saison pour prêter sa voix au sympathique gardien de prison de la Nation du Feu, Ming. Quelques années plus tard, Williams est retourné dans l’univers d’Avatar pour jouer un sage de la Nation du Feu.

Serena Williams assiste à Sports Illustrated Fashionable 50 | Rachel Luna / WireImage

Lisa Edelstein

Lisa Edelstein a tout fait, et cela inclut de travailler sur une série animée. Dans La légende de Korra, elle joue Kya, la fille maîtresse de l’eau d’Aang et de Katara, et est capable de jouer facilement les moments personnels les plus forts de Kya ainsi que ses plus faibles.

Alyson Stoner

Beaucoup de gens ont été surpris de voir Alyson Stoner le décomposer sur la scène VMA l’année dernière pour célébrer le prix historique Video Vanguard de Missy Elliott, mais l’ancienne enfant star avait travaillé dur depuis la vidéo «Work It» d’Elliott. Son comportement à la voix douce et compréhensive en a fait un choix naturel pour jouer le nouveau maître de l’air Opal dans The Legend of Korra.

Steven Yeun

Vous connaissez Steven Yeun de The Walking Dead, mais son ascension vers la gloire lui a également valu de nombreux rôles animés. Dans le livre 2 de The Legend of Korra, Yeun incarne Avatar Wan, le premier avatar du monde et un modèle pour le développement spirituel de Korra.

Lauren Tom

L’un des personnages mineurs les plus aimés (bien que terrifiants) d’Avatar est Joo Dee, un agent soumis au lavage de cerveau de la police secrète de la ville de Ba Sing Se qui tente d’empêcher l’équipe Avatar d’accomplir sa mission. Sa voix robotique est fournie par nul autre que l’acteur accompli Lauren Tom.

Rami Malek

Le rôle d’évasion de Rami Malek était en tant que personnage principal de M. Robot, mais il est apparu dans une variété d’émissions et de films avant cela, à la fois à l’écran et en dehors. Dans The Legend of Korra, il incarne Tahno, un maître de l’eau compétitif qui passe rapidement d’adversaire à allié lors de la première saison de Korra.

Rami Malek assiste au défilé Saint Laurent dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne / Hiver 2020/2021 | Dominique Charriau / WireImage

Johanna Braddy

Johanna Braddy nous a divertis au fil des ans dans des films comme Easy A et The Grudge 3, mais son rôle de princesse de la tribu de l’eau Yue est souvent négligé. Elle joue facilement le personnage gracieux de Yue, ce qui en fait l’un des personnages les plus aimés de la série.

Mark Hamill

Nous connaîtrons toujours Mark Hamill sous le nom de Luke Skywalker, mais si vous êtes un fan d’Avatar, vous le connaissez également comme la voix derrière Fire Lord Ozai, le violent leader de la Nation du Feu et le principal antagoniste de la série originale.

Ron Perlman

Ron Perlman peut jouer le méchant aussi bien que le gentil. Ne cherchez pas plus loin que son rôle dans Avatar: le dernier maître de l’air: il donne la voix du seigneur du feu Sozin, du grand-père de Zuko et Azula et du cerveau derrière la guerre de cent ans qui fait face au monde.

Cameron Monaghan

Cameron Monaghan doit avoir un faible pour jouer aux jumeaux. En plus de son rôle de Jerome et Jeremiah Valeska sur Gotham, Monaghan a joué les jeunes jumeaux Poi et Ping sur Avatar. Poi était un maître de la terre et Ping ne l’était pas, prouvant que les capacités de flexion ne sont pas totalement liées à la génétique.

Robert Patrick

Jouer des personnages intimidants est une seconde nature pour Robert Patrick. Dans Avatar: le dernier maître de l’air, il incarne Piandao, un maître de combat à l’épée qui entraîne Sokka et aide l’équipe Avatar dans sa quête pour vaincre la Nation du Feu.

Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim est si reconnaissable pour ses rôles dans d’autres émissions Lost et Hawaii Five-O que son passage sur Avatar est souvent négligé. Il joue le général Fong du Royaume de la Terre, trop zélé, qui force Aang à entrer dans l’État d’Avatar avec des conséquences dévastatrices.