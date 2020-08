Au début des années 2000, les réseaux latino-américains ont commencé à parier sur des fictions mettant en scène des jeunes, comme ce fut le cas avec «Rebelde Way» à la télévision argentine. Mais au Mexique, ils ne voulaient pas rater l’occasion d’adapter cette fiction, créant ainsi ‘Rebelde’, une série qui donnerait naissance au groupe RBD.

RBD, le groupe musical né de ‘Rebelde’

Les membres de RBD ont réussi à se faire connaître dans le monde entier, d’abord avec la série diffusée entre 2004 et 2006 et plus tard avec le groupe musical qui est resté actif jusqu’à sa dissolution en 2009. Cependant, les fans ont demandé Ton retour à de nombreuses reprises et il semble que cela pourrait être très proche de se produire.

Le 21 août, le compte Twitter officiel du groupe a publié un teaser dans lequel il montrait un écran de télévision où vous pouviez voir le logo RBD et écouter certaines des chansons mythiques. Ce message était accompagné du texte « ses prières ont été entendues … ». Cette annonce a suscité un grand intérêt parmi les abonnés, qui ont commencé à prédire le retour du groupe en quelque sorte.

Pour les fans de RBD

Le groupe a lancé une campagne pour attirer l’attention de ses abonnés, de sorte que dans les heures suivant la première annonce, ils ont partagé une autre publication avec une vidéo où ils sont vus images de concert. Parmi les hypothèses des fans, certains pensent qu’il peut être la publication du documentaire, bien qu’ils ne manquent pas l’idée d’un retour en direct, ce que le compte RBD lui-même a encouragé, suscitant des attentes dans leurs réponses aux commentaires.