Dans un mouvement attendu, le chef Tom Checketts s’est joint à l’équipe de la Méditerranée du dessous du pont lors de sa visite avec sa petite amie, le bosun Malia White.

Capitaine Sandy Yawn | Karolina Wojtasik / Bravo

Après la sortie du chef Hindrigo «Kiko» Lorran, l’équipage était sans chef et Checketts se trouvait en visite à White au moment où Lorran quittait le bateau. Yawn s’est émerveillé du curriculum vitae de Checketts. «C’est incroyable», dit-elle en regardant les qualifications de Checketts. Une fois que Yawn obtient Checketts seul, elle partage qu’il est le chef qu’elle espérait depuis toujours.

« Votre CV est ce que j’ai toujours voulu », dit Yawn à Checketts. «Vous avez progressé. Vous étiez sous-chef puis vous avez été formé auparavant, vous avez fait une étoile Michelin. La partie qui me tient à cœur car vous êtes évidemment chef cuisinier sur un 80 mètres. Énorme différence que sur ce bateau.

Tom Checketts vient d’une famille de chefs

«Vous étiez un chef unique sur un 50 mètres», a poursuivi Yawn. «Et vous pouvez cuisiner pour 12 invités…» Checketts ajoute qu’il a également cuisiné pour 11 membres d’équipage. À ce stade, Yawn supplie Checketts d’aider l’équipage cette saison. Checketts était en route pour voir un parent malade en Angleterre. Il accepte de rester mais si la situation change en Angleterre, il devra peut-être partir. Une fois que Checketts est enfin embauché, Yawn dit: « Je peux dormir maintenant! »

Plus tard dans l’épisode, Checketts décrit ses antécédents culinaires et partage qu’il s’agit d’une affaire de famille. Lors du dîner avec l’équipage, le matelot de pont Alex Radcliffe dit avoir entendu dire que Checketts avait travaillé avec le célèbre chef Gordon Ramsay. « Oh oui, j’ai travaillé pour lui à Londres », répond avec désinvolture Checketts en ajoutant que « c’était cool » de travailler pour Ramsay.

«J’ai eu une formation très classique», raconte Checketts dans un confessionnal. «Ma mère était déçue que je veuille devenir chef. [My mother] a fini par cuisiner pour la reine mère mais elle détestait ça. Mon père était maître de conférences. Il était comme un alcoolique enragé. Je ne l’ai pas revu depuis que je suis jeune. Je pense que c’est comme ça que ma mère a vu mon avenir et elle a essentiellement dit que si vous voulez être chef, vous devez le faire correctement. Et donc je l’ai fait correctement.

La sœur de Bugsy Drake a présenté Checketts et Malia White

Plus tôt dans l’épisode, Christine «Bugsy» Drake a révélé que sa sœur était celle qui avait présenté White et Checketts. Drake a dit au troisième ragoût à Jessica More que sa sœur travaillait avec Checketts et était l’entremetteuse.

«Ma sœur a en fait accroché Malia et Tom», a révélé Drake dans un confessionnal. «Alors ils travaillaient tous ensemble sur un bateau et Tom était vraiment intéressé par Malia. Alors j’en ai parlé à ma sœur et ma sœur était colocataire avec Malia et les a accrochées. Je ne connais pas vraiment Tom, mais c’est un petit monde très incestueux. »

Lorsque Checketts arrive sur le yacht, il a une introduction chaleureuse à l’équipage. Mais il insiste pour serrer Drake dans ses bras même si c’était la première fois qu’ils se rencontraient en personne.