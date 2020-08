La fin de la quatrième partie de «La Casa de Papel» a laissé le public assez malheureux, qui s’attendait à voir la clôture du vol de la Banque d’Espagne, ce qui ne s’est pas produit. Peu de temps après, Netflix confirmerait le renouvellement de la série à succès par un cinquième que, récemment, il a été annoncé que ce sera le dernier.

Álvaro Morte et Álex Rodrigo, protagoniste et réalisateur de ‘La Casa de Papel’

Álex Rodrigo, réalisateur de «La Casa de Papel», a accordé une interview à Heraldo de Aragón pour parler de cette dernière saison avec laquelle il clôturera une étape professionnelle importante. Pour ceux d’entre nous qui y travaillent, avoir fait une série qui a fini par remporter un Emmy est un jalon que nous ne répéterons probablement pas», commence par expliquer le réalisateur.

Balance de tout ce temps

Faisant le bilan de cette époque et sachant que ce n’est pas encore fini, Rodrigo dit qu ’« avec la cinquième saison un cycle se ferme, en plus, que Cela m’a occupé de nombreux mois et je vais manquer ce que j’ai vécu avec mes collègues. L’expérience de travailler sur une série est très immersive: d’une part, c’est un vide énergétique incroyable et, d’autre part, c’est très généreux sur le plan émotionnel, à cause des relations que l’on établit. «

Après avoir réalisé ‘Veneno’, Rodrigo raconte qu’il est « en transition » de cette série pour revenir à ‘La Casa de Papel’ dans une série de chapitres qui incorpore Patrick Criado et Miguel Ángel Silvestre: « Nous allons essayer de clore la série avec style, à la hauteur de ce que les fans imaginent, souhaitent et rêvent », promet-il dans l’interview.

Comment le coronavirus pourrait affecter

En plus d’être le dernier en date, le tournage de cette cinquième saison sera également spécial pour une autre raison: Covid-19. Cependant, le réalisateur est clair que «la peur vous annule de manière créative et vous devez éviter la paranoïa continue». « Une repousse tellement incontrôlée qu’il faut arrêter ou un cas de covid dans l’équipe est redoutable. Mais, sachant faire les choses au niveau de l’hygiène et de la sécurité, il faut tout mettre en œuvre, comme toujours », dit-il avant de se lancer dans la phase finale de cet immense travail.