Le site Web officiel de streaming KissAnime a été supprimé, mais des millions de personnes dans le monde se demandent maintenant pourquoi et pourquoi maintenant?

Qu’il s’agisse de films, de télévision ou de sports, la diffusion de contenu en ligne via des sites Web illégaux est et sera toujours un problème sur Internet.

Aujourd’hui, la nouvelle que l’un des plus grands et des plus connus de ces sites Web échappatoires, KissAnime, a été supprimé se répand en ligne.

Cependant, de nombreuses personnes dans le monde se demandent maintenant pourquoi KissAnime a été pris après près d’une décennie sur Internet.

GUERRE ANIME: Pourquoi r / Animemes implose-t-il sur lui-même?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Heard KissAnime s’est fait démonter. R.I.P sur un site Web en panne, nous en avons perdu un vrai aujourd’hui. Reste Easy King 👑 pic.twitter.com/fwGUy5mOX8 – PlayBoyKillua (@Killuasdriipp) 15 août 2020

KissAnime a-t-il été supprimé?

Le site Web officiel de KissAnime a été retiré des serveurs et est désormais inaccessible aux utilisateurs.

Selon le sous-programme r / KissAnime, le site Web a été supprimé à un moment donné entre 10 et 22 h 20 hier soir, le 14 août.

À 22 h 50, l’équipe d’assistance de KissAnime a posté sur leur discorde en disant: «KissManga et KissAnime seront fermés pour toujours. Merci pour votre soutien ☹ Merci pour ces années. »

REMARQUE: n’essayez pas d’utiliser d’autres sites Web «KissAnime», la plupart sont du phishing et ne peuvent pas être fiables pour ne pas infecter votre appareil – surtout maintenant après l’effondrement du site réel.

Pourquoi KissAnime a-t-il été supprimé?

KissAnime a été supprimé car tous leurs fichiers ont été supprimés par les titulaires des droits d’auteur.

La question de la légalité a toujours été un problème pour KissAnime et la communauté de streaming plus large, et il semble que le problème ait finalement rattrapé le site.

«L’auteur n’est pas responsable des contenus liés ou référencés à partir de ses pages – En cas de dommage résultant de l’utilisation des informations qui y sont présentées, seul l’auteur des pages respectives pourrait être responsable, et non celui qui a lié à ces pages. KissAnime n’héberge aucun contenu. » – Page KissAnime DMCA.

Il s’agit essentiellement d’un jargon et, comme le souligne un utilisateur de Quora: «Techniquement, il n’est pas illégal de redistribuer du contenu [especially in the country hosting the site], et comme il s’agit d’une faille, vous ne pouvez rien y faire. »

Eh bien, après des années à être le service de streaming incontournable pour des millions de personnes dans le monde, il semble que cette «échappatoire» ait finalement été comblée.

Will tle site Web jamais revenir?



Il est très peu probable que KissAnime revienne un jour et il existe une multitude de faux sites Web prétendant être le nouveau domaine officiel.

N’essayez pas de visiter ces sites ou de partager les hyperliens sur les réseaux sociaux. La grande majorité de ces sites Web sont du «hameçonnage» et exposent votre appareil au risque d’être infecté par des logiciels malveillants.

Il semble que ce soit la fin du célèbre site Web, mais nous vous mettrons à jour si plus d’informations sur cette suppression sont révélées.

En attendant, si vous voulez regarder du contenu d’anime en ligne, achetez simplement un abonnement à des sites comme Crunchyroll ou Funimation. Ce n’est plus cher et il soutient légalement les créateurs et les distributeurs.

Dans d’autres nouvelles, TikTok: Pourquoi tout le monde a-t-il un singe comme photo de profil? Une étrange tendance pfp expliquée!