LEGO a annoncé qu’un tout nouveau spécial animé Star Wars arrivera à Disney + le 17 novembre.

«Le LEGO Star Wars Holiday Special» réunit Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et les droïdes pour un joyeux festin le jour de la vie, un jour férié introduit pour la première fois dans le «Star Wars Holiday Special» de 1978. La nouvelle offre spéciale LEGO est la première à faire ses débuts sur Disney + et continuera le riche héritage de la collaboration entre Lucasfilm et LEGO – des aventures ludiques racontées d’une manière irrévérencieuse et attachante que seul le contenu cobrandé LEGO Star Wars peut.

Directement après les événements de «Star Wars: The Rise of Skywalker», Rey laisse ses amis se préparer pour le jour de la vie alors qu’elle se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une connaissance plus approfondie de la Force. Dans un mystérieux temple Jedi, elle est lancée dans une aventure inter-temporelle à travers des moments bien-aimés de l’histoire cinématographique de Star Wars, entrant en contact avec Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan et d’autres héros et méchants emblématiques des neuf saga Skywalker des films. Mais reviendra-t-elle à temps pour le festin du jour de la vie et apprendra-t-elle la vraie signification de l’esprit des fêtes?

L’aventure continue à la maison avec la sortie du calendrier de l’avent LEGO Star Wars. Disponible le 1er septembre, le calendrier de l’Avent a été conçu de concert avec le développement et la production du spectacle et présente des personnages sur le thème des vacances de la spéciale.

DK publiera également le livre d’autocollants LEGO Star Wars Holiday, qui permet aux fans de briques de coller au lieu de cliquer.

«The LEGO Star Wars Holiday Special» est une production d’Atomic Cartoons, du groupe LEGO et de Lucasfilm. Il est réalisé par Ken Cunningham et écrit par David Shayne, qui est également co-producteur exécutif. James Waugh, Josh Rimes, Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert et Keith Malone sont les producteurs exécutifs.

Êtes-vous enthousiasmé par cette nouvelle spéciale LEGO Star Wars?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk