Don’t Look Deeper vient peut-être de se terminer sur Quibi, mais les fans de la série se demandent déjà si et quand la série reviendra pour la saison 2.

De nombreux adolescents ont l’impression de ne pas s’intégrer, que ce soit dans leur groupe social ou dans leur cadre personnel. C’est juste une réalité de grandir.

Cependant, découvrir que vous n’êtes même pas un humain est un tout nouveau niveau de non-intégration. C’est le principe de base de la fantastique série de science-fiction de Quibi, Don’t Look Deeper.

Avec un casting de stars, une bonne narration et une vision unique du concept «AI-among-us», l’émission s’est avérée très populaire auprès des téléspectateurs.

La saison 1 de Don’t Look Deeper vient peut-être de se terminer, mais les fans se demandent déjà si la série reviendra un jour pour une deuxième tranche.

Don’t Look Deeper saison 2: état du renouvellement…

Au moment de la rédaction de cet article, Don’t Look Deeper n’a pas été renouvelé pour une deuxième saison et n’a pas été officiellement annulé par Quibi.

Malheureusement, nous sommes partagés 50/50 quant à savoir si la série sera renouvelée pour une deuxième saison ou non. D’une part, le spectacle a une superbe distribution, un scénario solide et est produit par un réseau en pleine croissance à Quibi – tous de bons signes pour Don’t Look Deeper.

Cependant, la série n’a obtenu qu’un score de 6,0 / 10 sur IMDB et, selon Parrot Analytics, n’a eu qu’une demande d’audience «moyenne». Comme nous ne disposons pas des chiffres d’audience réels de Quibi, il est difficile d’évaluer avec précision le nombre de personnes qui se connectaient.

J’espère que nous aurons plus d’informations sur l’avenir de Don’t Look Deeper dans les prochaines semaines.

Don’t Look Deeper saison 2: date de sortie…

La date de sortie officielle de Don’t Look Deeper saison 2 n’a pas encore été annoncée, mais nous nous attendons à une première au printemps 2021 si la série est renouvelée.

Il n’existe pas beaucoup d’informations sur la production de la saison 1 de Don’t Look Deeper. Pour beaucoup d’entre nous, la première fois que nous en avons entendu parler, ce n’était qu’en juin, lorsque d’autres informations ont commencé à apparaître. La bande-annonce officielle n’a été téléchargée que le 21 juillet, une semaine seulement avant la première.

Cela rend le travail de prédire une date de sortie de la saison 2 un peu plus difficile. De manière réaliste, la série est une série originale, il faudra donc quelques mois pour écrire une autre saison. Ensuite, avec la crise de santé publique en cours, le tournage et la post-production peuvent être un peu plus longs que la normale.

Nous tiendrons cette page à jour dès que de plus amples informations sur l’avenir de Don’t Look Deeper seront officiellement annoncées.

