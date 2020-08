Qui dirige le monde?! Que vous soyez fan, on ne peut nier que Beyoncé semble pouvoir tout faire. Elle chante, danse et a parfois joué. Elle fait tout cela tout en ayant une famille et parvient à rester en forme et à paraître jeune. Comment Queen Bey reste-t-elle si parfaite? Le maquilleur de longue date de Beyoncé, John Barnett, a une fois révélé ses secrets dans une interview. Marie Claire les a répertoriées en trois étapes faciles.

Beyoncé | Jason LaVeris / .

Qui est Beyoncé?

Beyoncé Knowles-Carter est née et a grandi à Houston, au Texas. Elle a commencé la compétition de chant et de danse à un jeune âge. Dans les années 1990, elle a acquis sa renommée en faisant partie du groupe féminin Destiny’s Child. Beyoncé est maintenant une artiste solo de 38 ans qui danse encore et joue occasionnellement. Elle a récemment exprimé le lion, Nala, dans le remake animé par ordinateur du Roi Lion. Elle a également joué dans Dreamgirls, Pink Panther et Austin Powers dans Goldmember, pour n’en nommer que quelques-uns. Elle a également sorti ses films de type documentaire appelés albums live. Le premier film est Homecoming, et le deuxième Black is King, qui sortira le 31 juillet. En plus de tout le travail qu’elle accomplit, Beyoncé a également trois jeunes enfants avec un mari de longue date, le rappeur Jay-Z.

Régime alimentaire et routine de remise en forme de Beyonce

Beyoncé ne plaisante pas quand il s’agit de se préparer pour une performance ou une tournée, et son régime alimentaire et son plan de remise en forme sont hardcore. Avant sa performance à Coachella en 2018, elle a suivi un régime très restrictif. Il s’agissait d’un plan de repas personnalisable de 22 jours conçu par son entraîneur et nutritionniste, Marco Borges, et à base de plantes. Beyoncé a limité sa consommation de viande et de produits laitiers ainsi que la plupart des glucides et de l’alcool. Cependant, elle ne s’est autorisée à prendre son repas préféré que le dimanche, à savoir une pizza avec une sauce tomate et des jalapeños supplémentaires.

Quand il s’agit de s’entraîner, Beyoncé adore se tourner vers la danse, et lorsqu’elle a besoin de s’entraîner ou de plus de motivation, elle se tourne vers la musique. Dans une interview avec Self, elle a déclaré: «Je vais mettre une chanson que j’aime vraiment et que je fais [bicep curls with] cinq livres pèsent toute la chanson. En plus de la danse, Queen Bey fait beaucoup de travail de base, comme des craquements latéraux debout et des redressements assis de tout le corps à l’aide d’un médecine-ball. Les jours de pointe, qui sont probablement la plupart des jours où vous êtes Beyoncé, elle s’intègre dans des mini-séances d’entraînement qui consistent en des squats, des fentes et des planches. Dans le passé, Beyoncé a également fait de la course à pied et de la boxe pour se mettre en forme. Elle est également sûre de s’étirer à la fin de chaque entraînement pour rester flexible et aider son corps à récupérer. Si vous souhaitez essayer l’entraînement de Beyoncé, Marie Claire a demandé à Natalie Jill, entraîneur de fitness et maître nutritionniste du sport, de le décomposer en étapes faciles à suivre.

Le secret de sa peau jeune et impeccable est la crème pour les yeux

Le maquilleur de renom, John Barnett, dit que son principal secret anti-âge est d’utiliser une crème pour les yeux sur tout le visage. Dans une interview, il a déclaré: « Il contient des particules plus petites car il est censé livrer des ingrédients dans une zone plus délicate, donc il absorbe vraiment. » Cependant, cette technique doit être utilisée avec prudence car les crèmes pour les yeux contiennent des ingrédients hydratants intensifs qui pourraient obstruer les pores. Une autre alternative que les gens font souvent est d’appliquer une crème pour les yeux sur les lèvres en plus des yeux, car la peau est similaire et délicate. Le deuxième secret de Barnett pour paraître plus jeune et impeccable est d’utiliser une crème pour le visage sur tout le corps. Enfin, Barnett recommande de boire beaucoup de chou frisé. Il a déclaré: «Le chou frisé est très riche en vitamine K, il augmente la circulation et aide au renouvellement cellulaire.»

Si vous voulez essayer la crème pour les yeux de Beyoncé et John Barnett, mais que vous ne savez pas par où commencer, Into The Gloss peut vous aider. Cet article classe les meilleures crèmes pour les yeux pour toute préoccupation que vous pourriez avoir.