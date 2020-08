HISTOIRES CONNEXES

Il y a une déconnexion qui se produit, en regardant le visage insipide et vide de Joseph James DeAngelo: Ceci? votre cerveau veut dire. Ce flasque et inefficace de 72 ans est le Golden State Killer? C’est l’homme qui a violé, assassiné et volé en toute impunité pendant des décennies? L’homme qui prenait un plaisir diabolique à s’assurer que ses victimes savaient qu’elles ne seraient jamais libérées de lui?

En effet, c’est la réponse que même certains des survivants des attaques de DeAngelo ont dans la finale de I’ll Be Gone in the Dark, qui raconte la capture de l’homme auparavant connu uniquement sous le nom de Visalia Ransacker / Original Night Stalker / East Area Rapist / Golden State Killer. « Ce vieil homme pathétique est le monstre? » Jennifer Carole, la fille de la victime du meurtre Lyman Smith, demande incrédule.

L’heure est douce-amère à plusieurs niveaux – en partie parce que l’écrivaine de vrais crimes Michelle McNamara n’a pas vécu jusqu’à voir son obsession de plusieurs années pour l’affaire aider à traduire DeAngelo en justice – et elle propose des entretiens avec les membres de la famille du tueur en série et l’ancienne fiancée. – oui, cette «Bonnie». Quelques révélations majeures:

* Bonnie Colwell est sortie avec DeAngelo à l’université, et ils ont finalement été fiancés. Mais son comportement devenait de plus en plus troublant («tant de choses que nous faisions ensemble, il m’a poussé vers la peur»), et elle l’a interrompu après avoir refusé de l’aider à tricher en classe. Deux semaines plus tard, aux petites heures du matin, il tapa sur la fenêtre de sa chambre, leva une arme et exigea qu’elle l’accompagne à Reno pour qu’ils puissent se marier. Son père est intervenu et DeAngelo est parti; Colwell ne l’a jamais revu. Elle ajoute qu’elle n’est pas coupable des attaques – après tout, ce n’est pas de sa faute s’il semblait jouer un jeu de vengeance tordu contre elle quand il a commis ses crimes – mais «de l’empathie pour les femmes qui ont été attaquées? Je ne peux pas désactiver cela. «

* Le neveu de DeAngelo, Wes Ryland, lâche quelques bombes. Le premier: il se souvient de s’être réveillé une nuit dans son enfance et d’avoir vu un homme avec un masque de ski qui lui a dit de se rendormir. La maison d’enfance de Ryland se trouvait à Rancho Cordova, tout près d’un certain nombre d’attaques, ce qui a fait croire à Ryland que son oncle utilisait peut-être la maison comme refuge pour échapper à la capture. La seconde: la mère de Ryland, qui était la sœur de DeAngelo, a été violée par deux hommes alors que la famille DeAngelo vivait en Allemagne. Elle avait 7 ans. DeAngelo a été témoin de l’agression. «La chose même qui est arrivée à ma mère est la même chose que mon oncle a fait aux autres femmes», dit-il en essayant de ne pas pleurer. « Je ne comprends pas ça. »

* Comment les forces de l’ordre se sont-elles concentrées sur DeAngelo? C’est beaucoup plus compliqué que cela, mais ils ont essentiellement utilisé d’anciens échantillons d’ADN de scènes de crime et de bases de données ADN en ligne (pensez à 23andMe) pour trouver leur homme, puis ont fouillé ses ordures pour obtenir un ADN. échantillon qu’ils pourraient comparer à l’original.

* Le nom de DeAngelo n’était pas sur le disque dur de McNamara, ce qui signifie qu’elle ne l’avait jamais désigné comme suspect. Mais elle l’avait si bien profilé qu’elle avait saisi plusieurs attributs majeurs, y compris ses antécédents en matière d’application de la loi et son histoire militaire.

* Lisa Ortiz, la cousine de DeAngelo qui a vécu avec lui pendant un certain temps, des interviews qu’elle ne peut pas concilier que le Golden State Killer et l’homme qu’elle considère comme un père de substitution sont une seule et même personne. Après son placement en détention, elle lui a écrit une lettre. «Tu étais un bon père. C’est la seule chose que je sais être vraie », lit-on en partie. «J’espère que vous vous souciez de moi, car mon cœur est à jamais brisé.

* Patton Oswalt rencontre quelques-uns des survivants lors d’un événement de signature de livres pour l’œuvre de McNamara à Sacramento. C’est doux et triste.

* Beaucoup de survivants se retrouvent pour un rassemblement un an après l’arrestation de DeAngelo. (Note latérale: est-ce étrange que de voir Gay et Bob Hardwick marcher jusqu’à la maison m’a presque fait pleurer? Est-ce plus étrange que j’ai pleuré quand il note qu’ils sont le seul mariage à avoir survécu aux attaques?) pas seulement des sœurs survivantes, nous sommes une famille de survivants », dit Kris Pedretti aux femmes et aux hommes rassemblés. Plus tard, après avoir révélé qu’elle était en thérapie pour faire face à ce que l’année précédente avait dragué, Gay dit qu’elle voulait deux choses pour la majeure partie de sa vie: voir son agresseur envoyé en prison pour ses crimes et qu’elle aille en France. Et les deux choses se sont produites cette année: « Il va en prison, et je vais à Paris. »

* Une carte de titre à la fin de l’épisode indique qu’en juin 2020, DeAngelo a plaidé coupable à 26 chefs d’accusation, dont 13 chefs de meurtre au premier degré et 13 chefs d’enlèvement. Il a également avoué toutes les attaques des violeurs de la zone Est. En échange de ses plaidoyers de culpabilité, il a été condamné à 11 condamnations à perpétuité consécutives.

