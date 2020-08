L’épisode noir qu’ABC ne voulait pas que vous voyiez à l’origine est maintenant disponible sur Hulu.

Le réseau a mis de côté le volet de la saison 4, intitulé «S’il vous plaît, bébé, s’il vous plaît», en 2018. L’épisode met en vedette Anthony Anderson’s Dre improvisant une histoire au coucher à son fils alors en bas âge, Devante, pendant une nuit sans sommeil dans la maison Johnson. Au cours de l’histoire, Dre exprime bon nombre de ses préoccupations concernant l’état du syndicat un an après que Donald Trump – qu’il appelle «le Shady King» – a été élu président. Une autre scène montre que Dre et son fils aîné Junior se disputent le droit des athlètes de se prendre un genou pendant l’hymne national lors de matchs de football.

« L’une des choses qui a toujours rendu le black-ish si spécial est la façon dont il examine habilement les problèmes sociaux délicats d’une manière qui divertit et éduque simultanément », a déclaré un représentant d’ABC dans un communiqué à l’époque. « Cependant, sur cet épisode, il y avait des différences créatives que nous n’avons pas pu résoudre. » (Et ce n’est même pas controversé!)

Lundi, sur son flux Instagram, le créateur de la série Kenya Barris a annoncé la volte-face de la chaîne, appelant «S’il vous plaît, bébé, s’il vous plaît» «22 minutes de télévision dont j’étais, et je suis toujours, incroyablement fier.»

Il poursuit en disant qu’il a demandé à ABC de reconsidérer la disponibilité de l’épisode en streaming. «Reconnaissant l’importance de ce moment», a-t-il écrit, «ils ont écouté et ont accepté.» (Les abonnés Hulu peuvent diffuser l’épisode ici.)

Lisez la déclaration de Barris dans son intégralité ci-dessous, puis faites défiler vers le bas pour regarder une bande-annonce de l’épisode:

En novembre 2017, nous avons réalisé un épisode de «black-ish» intitulé «S’il vous plaît, bébé, s’il vous plaît». Nous étions un an après les élections et arrivions à la fin d’une année qui nous a laissés, comme beaucoup d’Américains, aux prises avec l’État de notre pays et soucieux de son avenir. Ces sentiments se sont répandus sur la page, devenant 22 minutes de télévision dont j’étais, et je suis toujours, incroyablement fier. « S’il vous plaît, bébé, s’il vous plaît » n’a pas été diffusé cette saison et, bien que beaucoup de spéculations aient été faites sur son contenu, l’épisode n’a jamais été vu publiquement … jusqu’à présent.

