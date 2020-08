À présent, nous avons tous traité des appels Zoom. Même si nous travaillons à distance, nous voulons que nos collègues nous voient sous notre meilleur jour lors d’un appel vidéo.

Cependant, il n’est pas toujours facile de bien paraître en visioconférence. Un mauvais éclairage, des angles inconfortables et des webcams de mauvaise qualité peuvent tous ajouter à une vidéo peu flatteuse. Même les célébrités ne sont pas à l’abri de cela, et lorsque les gens aux yeux du public ont bonne mine lors d’un appel vidéo, il y a du buzz.

Alors pour la personne moyenne, comment vous faites-vous bien paraître lors d’un appel vidéo? L’actrice Gabrielle Union a ses méthodes pour toujours être époustouflante lors d’un appel Zoom. Et avec le temps qu’elle passe devant la caméra, elle saurait une chose ou deux sur la façon de se faire belle.

La gloire de Gabrielle Union

Union agit depuis les années 1990. Ses premiers rôles étaient dans des sitcoms, et elle a travaillé sur diverses émissions jusqu’à ce qu’elle reçoive ses deux premiers rôles au cinéma en 1999, dans les films pour adolescents She’s All That et 10 Things I Hate About You.

En 2000, elle décroche le rôle d’Isis dans Bring It On, pour lequel elle reçoit son tout premier prix: le Black Reel Award de la meilleure actrice dans un second rôle. En 2003, elle a obtenu son premier rôle principal dans le film Deliver Us d’Eva, qui lui a valu un autre prix du BET et des nominations pour le Black Reel Award et le NAACP Image Award.

Elle a continué à jouer tout au long des années 2000 et, en 2013, elle a obtenu son premier rôle principal à la télévision dans le drame BET Being Mary Jane. Depuis ses débuts avec de petits rôles de sitcom dans les années 90, Union a maintenu un portefeuille cohérent et solide de travail d’acteur.

Activisme et famille de Gabrielle Union

En plus d’agir, Union a été impliquée dans l’activisme féministe et antiraciste. Elle a plaidé en faveur des survivantes de viols et d’abus, a parlé publiquement de la politique et de la santé reproductive des femmes, et a même discuté de ses expériences personnelles avec le racisme.

Elle a même écrit des livres: un mémoire intitulé Nous allons avoir besoin de plus de vin en 2017, et un livre pour enfants sur les familles non traditionnelles et mixtes intitulé Welcome to the Party. Ces deux livres ont reçu des éloges critiques et montrent que Gabrielle Union a de nombreux talents.

Qu’est-ce qui a inspiré le livre pour enfants d’Union? En 2014, des années après le mariage avec le footballeur Chris Howard – selon Union, le mariage n’était pas un «bon choix» – Union a épousé le joueur de la NBA Dwayne Wade. Elle est devenue la belle-mère des trois enfants de Wade issus d’autres relations.

En 2018, ils ont décidé d’avoir un enfant ensemble via une mère porteuse. Parce que la maternité de substitution n’est pas l’option normative pour fonder une famille, Union voulait écrire quelque chose qui rendrait hommage aux structures familiales moins communes.

Les conseils beauté de Gabrielle Union

Gabrielle Union

Union a récemment publié une photo Instagram d’elle-même et de sa fille Kaavia dans les costumes de cheerleading Clover de Bring It On. Les fans ont été impressionnés par le fait qu’Union puisse encore retirer un costume qu’elle portait il y a 20 ans.

Mais lors d’un appel Zoom, où il est difficile de bien paraître, que fait Union? Lors d’une conversation avec le New York Magazine, elle a révélé deux produits de beauté qui l’aident à avoir fière allure lors de vidéoconférences.

La première chose qu’elle recommande est le Sun Stalk’r Instant Warmth Bronzer de la gamme Fenty Beauty de Rihanna. Selon Union, « il est très facile à utiliser lorsque vous avez un bébé et des enfants qui courent dans un foyer » et « cela se marie bien et dure toute la journée. »

Le deuxième produit recommandé par Union est le baume pour les lèvres Lip Fetish de Pat McGrath Labs. Elle aime particulièrement l’utiliser quand elle «a besoin d’un peu de punch pour mes zooms ou juste pour moi», et elle aime que ce soit à la fois «un baume à lèvres hydratant et un rouge à lèvres sans être maladroit». Elle recommande toute la gamme Pat McGrath, mais ce rouge à lèvres est un favori particulier.

Vous n’êtes peut-être pas une actrice ayant de l’expérience devant la caméra, mais vous pouvez toujours utiliser les conseils beauté d’Union pour être à votre meilleur dans les appels Zoom. Union a toujours l’air incroyable aujourd’hui, vous pouvez donc être assuré qu’elle sait de quoi elle parle.