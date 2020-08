Les fans de Marvel Cinematic Universe sont divisés en ce qui concerne les émissions de télévision Marvel, car Agents of SHIELD n’est pas loué comme les films.

Cela dit, Agents of SHIELD a beaucoup de fans, et beaucoup d’entre eux sont tristes de lui dire au revoir, alors que son dernier épisode a été diffusé le 12 août 2020. Cependant, les bandes dessinées Marvel existent depuis des décennies et les fans ont des idées sur la façon de faire une suite à Agents of SHIELD.

Comme le montrent des films comme Guardians of the Galaxy et Avengers: Endgame, le MCU se dirige vers l’espace, et la même chose pourrait arriver pour SHIELD. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les fans pensent que les agents du SHIELD devraient revenir sur Disney + en tant qu’agents de SWORD.

Qu’est-ce que SWORD?

Casting de «Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.» | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Comme son nom l’indique, SWORD, dans les bandes dessinées, est lié au SHIELD. Comme SHIELD, SWORD est un acronyme et signifie Sentient World Observation and Response Department. Comme les fans de Marvel en ont parlé sur Reddit, dans les bandes dessinées, SWORD est un département du SHIELD, et son travail est similaire à celui du SHIELD à bien des égards.

Cependant, alors que le SHIELD était en grande partie basé sur la Terre, SWORD regarde l’horizon et se concentre sur d’autres planètes de l’univers. En bref, SWORD est essentiellement SHIELD dans l’espace. Dans les bandes dessinées, SWORD a une station spatiale entre autres, et ils, comme SHIELD, partent également à l’aventure pour sauver des vies et sauver le monde.

SWORD sera-t-il dans le MCU?

Bien que le MCU n’ait pas encore mentionné explicitement SWORD, tous les signes indiquent que SWORD jouera un rôle dans l’avenir du MCU. Les fans de Marvel sur Reddit ont souligné plusieurs éléments de preuve qui le disaient.

Par exemple, dans l’une des scènes post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi, Nick Fury, qui était le directeur du SHIELD, est vu en train de se détendre sur une station spatiale. Le fait que Fury soit dans l’espace est un indice massif qu’il introduira SWORD dans le MCU dans un proche avenir. De plus, comme l’ont mentionné les fans de Marvel sur Reddit, il existe également des preuves en coulisse.

WandaVision, qui est un prochain spectacle Disney + mettant en vedette la sorcière écarlate et la vision, semble impliquer SWORD dans une certaine mesure. Ceci est attesté par quelques photos des décors portant le logo SWORD. Il existe d’autres éléments de preuve plus petits indiquant l’existence de SWORD, mais jusqu’à ce qu’il soit réellement introduit dans le MCU, SWORD est encore actuellement considéré comme une spéculation.

Pourquoi ne pas créer Agents of SWORD pour Disney +?

CONNEXES: Les «agents du SHIELD» sont-ils Canon? Les fans expliquent pourquoi certains disent que non

Les fans d’Agents of SHIELD sur Reddit ont proposé une suite à Agents of SHIELD appelée Agents of SWORD, et cela aurait beaucoup de sens. Comme les personnages MCU, de nombreux fans d’Agents of SHIELD se sont attachés aux personnages de la série.

Avec la fin de l’émission, ce serait une bonne idée pour Marvel de garder ces fans heureux en amenant ces personnages dans une nouvelle aventure avec Agents of SWORD.

Puisque SWORD et SHIELD sont identiques à bien des égards, rien ne changerait vraiment. Bien sûr, Agents of SWORD devrait avoir lieu dans l’espace, car c’est en quelque sorte l’intérêt de SWORD.

À part cela, SHIELD et SWORD sont en grande partie identiques, et par conséquent, SWORD peut facilement servir de suite à SHIELD sans vraiment changer la formule qui a fait fonctionner le spectacle.

De plus, comme l’ont dit certains fans sur Reddit, Agents of SHIELD a besoin d’une nouvelle vie, et une émission consécutive sur SWORD serait un bon moyen de redémarrer les choses. De plus, Disney + manque de contenu et une émission comme Agents of SWORD serait un bon moyen de garder les gens abonnés.