Dans un été où les rediffusions prédominent sur le petit écran de télévision, « Saturday deluxe » a perdu le leadership du prime time du samedi après ne pas émettre de nouvelles livraisons. L’espace a marqué un 8,9% de part et 674000 téléspectateurs ce 8 août, perdant ainsi -2,1 points par rapport au numéro précédent. De son côté, le film « Dieux de l’Egypte » à El Peliculón de Antena 3 a réussi à se hisser à la tête de la tranche horaire de grande écoute en réunissant 993 000 personnes et une part d’écran moyenne de 10,2%, comme l’a avancé Barlovento Comunicación.

« Dieux d’Egypte »

Dans le même temps, mettez en évidence que ‘Weekly Report’ a obtenu une part moyenne de 8,3% et 776000 téléspectateurs aux heures de grande écoute de La 1 , augmentant d’un demi-point par rapport à ce qu’il a réalisé la semaine précédente. Plus tard, le film «100 mètres», avec Dani Rovira, a rassemblé 968 000 téléspectateurs et une part moyenne de 9,4%, ne perdant que deux dixièmes par rapport à «Le photographe de Mauthausen», diffusé une semaine plus tôt sur la chaîne publique. Enfin, passez en revue le bon 8,5% de ‘laSexta noche’, qui progresse de +1,4 point par rapport au samedi précédent et la part de 5,5% et 550 000 téléspectateurs que le film « Por la cara » a réalisé dans la nuit de Cuatro.