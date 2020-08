Mexico. Selon l’étude soutenue par l’Institut pour le développement industriel et la croissance économique (IDIC), intitulée «China. L’initiative de la ceinture et de la route. A Global Transformation », coordonné par Arturo Oropeza García de l’Institut de recherche juridique de l’UNAM, L’introduction des réseaux 5G sera l’une des grandes révolutions technologiques des années à venir.

«L’amélioration de la connectivité sera répercutée sur les retombées économiques de la construction de l’infrastructure nécessaire. Exploiter cette avancée technologique repositionnera les pays en fonction de la compétitivité de leur industrie»Julen Berasaluce Iza, professeur et chercheur au Centre d’études économiques du Colegio de México (Colmex), fait référence dans l’étude.

« Comme il est évident, l’adaptation rapide des capacités de production à cet ensemble de possibilités technologiques sera un facteur décisif pour déterminer la compétitivité des pays dans les années à venir », ajoute Berasaluce Iza, docteur en économie de l’Université autonome de Barcelone.

Le saut qualitatif qu’offrent les réseaux 5G, en raison de la forte capacité de trafic, de la fiabilité et de la faible latence des réseaux, permet l’application de l’Internet des objets (IoT, pour son acronyme en anglais); opérations automatisées dans le secteur manufacturier et traitement massif de données, Il permettra d’atteindre les objectifs de l’Industrie 4.0, qui permettra, entre autres, des chirurgies à distance ou la conduite à distance et autonome de véhicules.

Même les villes pourraient être intelligentes, car les réseaux 5G « peuvent recevoir des données massives de millions de véhicules pour améliorer le trafic, ou le mouvement de dizaines de millions de personnes pour essayer de prévoir le foyer et la progression d’une maladie contagieuse, telle que le Covid-19. En combinaison avec des solutions de big data et d’intelligence artificielle, qui accélèrent et automatisent la prise de décision, La connectivité 5G jette les bases d’une révolution industriellel », dit Berasaluce Iza.

Lors de la Convention mondiale 5G, qui s’est déroulée à Pékin en novembre 2019, plusieurs équipementiers pariaient déjà sur cette connectivité dans leurs appareils. « La connexion 5G est déjà utilisée dans des équipements de Samsung, Huawei et Xiaomi, entre autres », a décrit le chercheur Colmex et a indiqué que « Les progrès des entreprises chinoises ne sont pas le fruit du hasard, elles ont fait face à une concurrence intense, tout en luttant contre des poursuites en matière de brevets«

Selon Berasaluce Iza, des médias spécialisés tels que The Economist (2020) placer Huawei à l’avant-garde de la course dans le développement de la technologie 5G, suivi de Nokia Ericsson et de sociétés américaines comme Qualcomm ou Cisco. Les avantages que la société chinoise présente dans le développement de la technologie 5G proviennent de trois aspects:

«Premièrement, c’est le seul fournisseur qui propose une solution intégrée, c’est-à-dire qu’elle couvre tous les équipements nécessaires. Deuxièmement, c’est l’une des premières entreprises à développer cette technologie et, parce que sa recherche ne s’arrête pas, elle est dans une position plus avancée que ses concurrents. Troisièmement, il a présenté des équipements à bas prix, dans une stratégie apparente de recherche de volume et de marchés, quelque chose d’attrayant pour les pays en développement. »

La technologie 5G combinée à l’intelligence artificielle et au big data jettera les bases d’une véritable révolution industrielle et pour en faire une réalité, une collaboration maximale sera nécessaire entre les pays et les opérateurs de l’industrie des technologies de l’information et de la communication.