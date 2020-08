Les stars de Counting On Joy-Anna Duggar et Austin Forsyth ont annoncé au printemps qu’elles attendaient le deuxième bébé. Joy-Anna a documenté sa grossesse sur Instagram et sur la chaîne YouTube du couple Follow the Forsyths. Cependant, un changement récent de routine a amené certains fans à penser que Joy-Anna a secrètement donné naissance à sa fille.

«Counting On» stars Joy-Anna Duggar et Austin Forsyth | via AustinandJoyForsyth Instagram

Une autre douche de bébé «Compter sur»

Comme les fans le savent, Joy-Anna est l’un des 19 enfants de Jim Bob et Michelle Duggar. Son deuxième bébé sera le 18e grand-Duggar né dans la famille. Les Duggars sont des pros en matière de baby showers.

En juillet, les dames Duggar se sont réunies pour la baby shower de Joy. Les photos de l’événement montrent que la fête comportait des décorations en or blanc, jaune et rose. Les femmes Duggar ont apprécié quelques jeux et Joy-Anna a ouvert des cadeaux.

La future maman a également posé pour des photos avec sa mère et ses sœurs Jana, Jessa, Johanna, Jennifer, Jordyn et Josie. Les fans ont également remarqué que Jill Duggar s’était présentée aux festivités, ainsi que les belles-sœurs de Joy-Anna et sa meilleure amie, Carlin Bates.

Jill ne se présente plus souvent aux événements Duggar. Son mari, Derick Dillard, a révélé qu’ils avaient besoin de la permission de Jim Bob pour visiter la maison familiale.

Les baby showers sont un événement régulier dans la maison Duggar. Mais, il y a une chose que Joy-Anna prévoit pour cette grossesse qui va à l’encontre de la tradition familiale.

Joy-Anna Duggar envisage d’accoucher dans un hôpital

Joy-Anna et Austin sont déjà les parents de Gideon, deux ans, qu’ils ont accueilli en février 2018. Avant la naissance de son fils, Joy-Anna prévoyait d’accoucher à la maison, comme le veut la tradition de Duggar. Cependant, des complications ont forcé Austin à précipiter Joy-Anna à l’hôpital.

Cette fois-ci, Joy-Anna prévoit de donner naissance à son deuxième bébé à l’hôpital. Cependant, elle a déclaré dans une vidéo YouTube qu’elle était déchirée par le fait que sa mère et ses sœurs n’étaient pas autorisées à entrer à l’hôpital.

«Je suis déchiré parce qu’avec tous ces trucs COVID, dont je comprends tout à fait pourquoi, mais c’est juste difficile parce que ma mère ne pourra pas être là et mes sœurs ne pourront pas être à ma naissance,» dit le joueur de 22 ans. « Ce sera juste Austin et moi »

Joy-Anna a dit qu’elle espérait qu’ils pourraient avoir une chambre d’hôpital avec une fenêtre. Cela permettrait à sa famille de voir sa fille à sa naissance.

Joy-Anna Duggar a-t-elle déjà accouché?

Joy-Anna et Austin ont officiellement quitté Counting On, mais ils tiennent les fans au courant des médias sociaux. Elle a régulièrement posté tout l’été, mais cela a complètement changé en août.

La maman d’un enfant publiait plusieurs fois par semaine. Mais en août, Joy-Anna n’a posté que trois fois. Sur ces photos, les fans ont remarqué que le ventre de Joy-Anna était «tombé», indiquant que le bébé allait bientôt arriver.

Entre la baisse et le manque de messages, certains fans pensent que Joy-Anna a secrètement accouché et n’attend que de présenter sa fille au monde.

The Sun a souligné qu’un fan avait commenté avec enthousiasme: « Joy n’est pas postée, peut-être qu’elle a eu le bébé! » Un autre a ajouté: « Je suppose qu’elle a accouché la nuit où elle a posté ceci! »

Cependant, le lendemain, Joy-Anna a publié une autre photo marquant 39 semaines. Elle a écrit dans la légende: «À tout moment, bébé! 💕»

