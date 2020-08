La saison 3 de The Rain est arrivée sur Netflix le 6 août et la fin dramatique de la série a laissé les fans en larmes et doit être expliquée.

Lorsque vous vivez une pandémie mondiale, la dernière chose que vous voulez vraiment faire est de regarder une série télévisée post-apocalyptique où un virus mortel est la principale menace de l’émission.

Cependant, The Rain de Netflix – qui est devenue la première série originale danoise des services de streaming lors de son lancement en 2018 – s’est avérée être un visionnage incontournable pour beaucoup.

La série est revenue pour sa troisième et dernière saison en août 2020 et a apporté aux fans la conclusion dramatique qu’ils attendaient.

Mais comment se termine The Rain et que signifie cette fin?

La saison de pluie 3 | Bande-annonce officielle | Netflix

La saison de pluie 3 | Bande-annonce officielle | Netflix

The Rain saison 3 sur Netflix

La saison 3 de The Rain est arrivée sur Netflix le 6 août 2020, un peu plus d’un an depuis que les fans ont accueilli la saison 2.

Alors que l’écart pour les fans a été de plus de 12 mois, seulement trois mois se sont écoulés pour les personnages de The Rain eux-mêmes depuis que nous les avons rencontrés pour la dernière fois.

La série continue de se concentrer sur les figures centrales de Simone et Rasmus Andersen alors que le duo frère-sœur se retrouve sur des côtés opposés dans la saison 3.

Netflix

La fin de la saison 3 de la pluie expliquée

Simone et un petit groupe de survivants ont passé la saison 3 à chercher un moyen d’aider l’humanité à traverser la crise et à identifier un remède qui pourrait aider, trouvé dans une fleur inhabituelle.

Pendant ce temps, Rasmus s’est rangé du côté d’Apollon et de leur chef infâme, Sten, qui injectent le virus à des personnes en phase terminale, afin de créer un monde rempli de personnes infestées de virus.

L’un de ceux infectés par Apollon est Martin, le petit ami de Simone, qui est chargé de ramener Simone à Rasmus, mais il ne peut pas cacher son infection pendant longtemps et pour sauver Simone, il prend le remède mais il le tue.

Cela conduit finalement à une confrontation dramatique entre Simone et les survivants et Rasmus et ses partisans infectés alors que ce dernier parti s’aventure depuis l’installation d’Apollon pour retrouver Simone et ses proches.

Il est révélé que tout ce que Rasmus voulait était d’avoir Simone à ses côtés, mais après avoir appris le remède, lui et Sarah – sa petite amie – se sacrifient pour que Simone et les survivants puissent aider à sauver le reste de l’humanité.

L’épisode se termine par un montage de souvenirs de l’enfance de Simone et Rasmus et nous voyons que Rasmus et Sarah se retrouvent enterrés avec Martin tandis que Simone met fin à la série avec une narration émotionnelle alors qu’elle et les survivants s’aventurent pour apporter le remède à les gens du monde entier.

La narration finale de Simone est particulièrement poignante car elle explique que Rasmus a fait ce qu’il a fait grâce au virus qui l’infecte.

«Vous n’êtes plus ici. Mais vous êtes partout. La pluie vous a créé. Cela vous a sauvé la vie pendant qu’il tuait tout le monde. C’était mal. Vous ne vouliez que faire du bien. Vous n’avez jamais voulu causer de problèmes. Tout ce que tu voulais, c’était un but dans la vie. Vous ne l’avez jamais trouvé. Mais tu l’as trouvé dans la mort.

«J’aimerais pouvoir vous montrer le monde de demain. Vous nous avez donné de l’espoir. Nous sommes là grâce à vous. Et nous reconstruisons le monde en votre honneur. Vous êtes dans tout ce que je fais, dans chacune de mes pensées. Tu es pour toujours ma chérie. Je t’aime. »

Netflix

Les fans réagissent à la fin de la saison 3 de The Rain

Il est prudent de dire qu’après avoir passé trois saisons avec Simone et Rasmus, les fans n’étaient pas prêts pour la fin de leur histoire.

De nombreux téléspectateurs de l’émission se sont rendus sur les réseaux sociaux pour expliquer leurs réflexions sur l’épisode final.

Un fan sur Twitter a écrit: «la fin de la pluie m’a ruiné»

Alors qu’un autre, qui est fou de la fin du spectacle, a ajouté: «Iv n’a jamais plus pleuré à la fin d’un spectacle. TheRain 3 grandes saisons. La mort de Rasmus m’a brisé mais au moins lui et Sarah sont morts ensemble. 10/10 recommanderaient ce spectacle »

Et enfin, ce fan a offert une réponse particulièrement remplie d’emoji à l’épisode final:

Je m’attendais à quelque chose de heureux pour The Rain se terminant comme si Rasmus n’était pas mort et qu’il pouvait vivre avec Sarah et être toujours le petit frère de Simone mais 😭😭😭 Simone devrait au moins dire je t’aime à Rasmus mais elle ne l’a pas fait 😭😭😭 – Rasmus y Simone (@Siemonss) 7 août 2020

Les trois saisons de The Rain sont maintenant disponibles en streaming après le troisième et dernier épisode publié sur Netflix le 6 août 2020.