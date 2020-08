Siesta Key de MTV bat son plein avec la saison 3, et nous entendons beaucoup parler de Madisson Hausburg et Ish Soto. Soto a plus de deux décennies de plus que Hausburg, et il était producteur de l’émission. Bien que leur relation ait initialement choqué les fans et le reste de la distribution, tout le monde semble s’y habituer maintenant. Mais certains pensent que Soto n’a pas les intentions les plus pures. Voici de quoi ils parlent.

Ish Soto, un producteur de «Siesta Key», sort avec Madisson Hausburg

CONNEXES: «Siesta Key»: Juliette Porter confirme qu’Alex Kompothecras a dit «des choses horribles» à son petit ami, Sam Logan

Hausburg a eu beaucoup de recul sur la saison 3 après avoir annoncé à ses amis et à sa famille qu’elle sortait avec Soto. Alors que Hausburg sortait avec Brandon Gomes dans le passé, elle est passée à quelqu’un de deux fois son âge – et Soto s’est également avérée être un producteur de Siesta Key au cours des saisons précédentes.

La première personne dont Hausburg a parlé de sa relation était Chloe Trautman, Notes lourdes. Alors que Trautman semblait favorable, Hausburg n’a pas eu le même enthousiasme de la part du reste de la distribution. Gomes a confronté Soto à propos de la relation lorsque Hausburg a présenté la romance à ses amis. Et ceux qui ont regardé la saison 3 savent que le père de Hausburg désapprouve complètement la relation.

« C’était une chose très difficile pour moi de sortir, parce que j’avais tellement peur des critiques que j’allais recevoir quand je sortirais avec mes amis et ma famille », a admis Hausburg à Elite Daily, selon Heavy. «Ma relation était effrayante à apporter au groupe.»

Hausburg est prêt à fonder une famille avec Soto

Madisson Hausburg de «Siesta Key» | MTV

CONNEXES: «Siesta Key»: Amanda Miller vient d’appeler l’ex JJ Mizell de «narcissique infidèle» sur Twitter

Hausburg a clairement indiqué qu’elle était prête à commencer sa vie avec Soto, et elle a grandi en déménageant et en ayant des enfants plusieurs fois. Malheureusement, il ne semblait pas que Soto était prêt pour des projets majeurs.

«Nous devons déterminer si nous allons vivre à L.A. ou à Siesta Key», a déclaré Hausburg à Soto pendant FaceTiming. À l’époque, Soto voyageait pour le travail, car il travaille dans l’équipe de production pour un certain nombre d’autres spectacles. Et Soto semblait totalement décontenancé par la question.

« Nous devons avoir la parole, mais, je ne sais pas, que, vous savez, le moment est venu pour cela », a expliqué Soto.

« Non, je comprends cela, mais je veux l’avoir plus tôt que plus tard, » répondit Hausburg. Et Soto a continué à éluder la question.

Dans l’épisode 20 de l’émission, les mêmes questions se sont à nouveau posées pour Hausburg et Soto. Kelsey Owens a demandé à Soto quel était son plan avec Hausburg, et il a répondu: «Nous allons traîner un peu. Nous irons à L.A. éventuellement. » Et cela ne semblait certainement pas une réponse suffisante pour le confort de Hausburg.

Les fans pensent que Soto manipule Hausburg

Les téléspectateurs de Siesta Key n’aiment pas à quel point Soto est évasif avec Hausburg. Et ils pensent aussi que Soto essaie de convaincre Hausburg qu’elle veut être à L.A. alors qu’il est clair qu’elle veut vraiment rester à Siesta Key.

«J’ai l’impression que tout ce qu’il fait, c’est de l’entraîner et de la conduire et de ne pas la prendre au sérieux tout en la manipulant», a noté un utilisateur de Reddit. «Elle ne peut pas penser par elle-même. Je pense que tout ce qu’elle fait, c’est baser ses décisions sur ce que pense Ish.

«J’étais ouvert à l’accepter jusqu’à ce que je réalise à quel point il veut être contrôlant», a commenté un autre. «Est-ce qu’il considère même les désirs de son partenaire dans leur vie?»

« Je pense absolument qu’il est manipulateur et profite de sa naïveté », a encore noté un autre. «Je pense aussi que Madison est si impétueuse qu’elle refuse d’écouter quiconque oserait remettre en question leur relation« mature ».»

On dirait que Hausburg et Soto sont toujours ensemble, donc nous supposons qu’ils vont toujours aussi bien. Nous devrons attendre et voir comment tout cela progresse dans la série.

Découvrez Showbiz Cheat Sheet sur Facebook!