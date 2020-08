La fiction quotidienne de la télévision espagnole et produite par Boomerang TV ‘Acacias 38’ a connu un véritable virage radical en dépassant 1300 épisodes. Le 6 août, la série a connu un saut dans le temps important de plusieurs mois mais ce que les téléspectateurs ne pouvaient guère espérer, c’est qu’après cette heure, l’intrigue allait être complètement révolutionnée et c’est-à-dire que deux de ses protagonistes sont morts de manière inattendue et sous la douleur de beaucoup de ses adeptes. Il est clair que vu ce que l’on voit, personne n’est en sécurité dans la rue la plus célèbre du petit écran.

Funérailles à ‘Acacias 38’

C’est précisément dans l’épisode 1.3000 que José est retourné à Acacias après le temps qu’il a passé en Argentine. Ce à quoi personne dans le quartier ne pouvait s’attendre, c’est la mauvaise nouvelle qu’il a apportée: sa femme Bellita del Campo est décédée. Le personnage joué par María Gracia a définitivement fermé sa scène dans la fiction, même si pour l’instant nous ne connaissons pas les raisons de sa mort. Il est tout à fait certain que la cause de sa mort marquera certaines des intrigues de la série dans les prochains épisodes de celle-ci et c’est que dans l’épisode diffusé le lundi 10 août, les habitants des Acacias vous commencerez à remarquer un comportement étrange entre José et Alodia lors des funérailles de l’artiste. Ce qui lui est arrivé?

Mais ce n’est pas la seule mort qui a été vécue et c’est que Marcos a dû rentrer de son expédition au Mexique où il a réussi à sceller la paix avec Don Salustiano Quesada avec une nouvelle fatale: sa femme Felicia est décédée. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment Marcos se méfie de la version officielle de la mort de celui qui était l’amour de sa vie et essaiera par tous les moyens de faire pratiquer une autopsie sur son cadavre. Un complot qui sera sans aucun doute vital dans les semaines à venir et avec lequel se clôt la scène de l’actrice Susana Soleto dans le projet.

Et dans les prochains chapitres …

Mais dans les prochains épisodes de ‘Acacias 38’, il y aura beaucoup plus de surprises, survenant après les derniers rebondissements du scénario vécus dans la série. Nous verrons, par exemple, comment Felipe accorde une interview controversée à l’un des journaux les plus connus de la ville, racontant de première main le plan avec lequel il a réussi à mettre Genoveva en prison. Elle pourra lire la publication en prison et commencera à imaginer ce qui sera sa grande vengeance. Arrivera-t-il à sortir de prison pour le mener à bien et ainsi achever son ennemi?