Jusqu’à la toute fin, les Agents Marvel de S.H.I.E.L.D. les producteurs ont été de bons sportifs à propos des coups que la série a pris sur ses sept saisons ABC.

Heck, le producteur exécutif Jeffrey Bell, tout en faisant la presse pour la finale de la série du 12 août, arborait un t-shirt «After a Rocky Start…» – qui, selon lui, était un clin d’œil au compliment gaucher qui semblait ouvrir le plus élogieux des critiques de l’émission au fil des ans.

Au cours de cette tournée de presse, on a demandé à Bell et aux co-showrunners Jed Whedon et Maurissa Tancharoen s’il y avait quelque chose qu’ils auraient souhaité pouvoir faire différemment. En fait, S.H.I.E.L.D. Le réalisateur Mack a répondu à cette question dans l’une des toutes dernières scènes de la série, quand il a fait allusion à «toutes ces années dans les couloirs».

«J’aurais aimé que nous ne vivions pas dans autant de couloirs parce que nous n’avions pas d’argent», a déclaré Bell aux journalistes. Tancharoen a confirmé: «Tout le monde se dit:« Pourquoi sont-ils de retour dans ces salles grises? »»

Pour être honnête, la course d’adieu de 13 épisodes d’Agents of S.H.I.E.L.D. a eu un début prometteur sur le front des «couloirs gris», en emmenant les acteurs à l’extérieur (!) Dans un lot de New York habillé pour les années 1930. Les premiers épisodes suivants ont montré que les agents préparaient un dîner ensoleillé des années 1950 et se livraient à des coups de poing à l’extérieur, pendant la journée.

Même Chloe Bennet, membre de la distribution OG, a dû saluer l’évasion de couloirs terne, disant à TVLine dans un aperçu de la saison: «Vous me dites! Chaque jour, nous étions littéralement dans ces couloirs, et si une scène durait deux minutes, nous y étions [filming] pendant sept heures. C’était vraiment, vraiment excitant pour les acteurs et l’équipe de sortir des scènes et de sortir des couloirs de l’espace gris, car cela affecte votre humeur.

Hélas, S.H.I.E.L.D. par mi-saison avait en grande partie déplacé ses agents dans des couloirs indéfinissables et sans fin, que ce soit à la base souterraine du phare dans les années 1980, à se précipiter autour du zéphyr, si gris, ou à explorer un croiseur extraterrestre dans la finale.

«Ce qui est formidable dans l’espace, c’est que vous n’avez pas besoin d’aller sur place», a déclaré Bell, «parce que nous ne pouvons pas nous permettre d’aller sur place.»

Cela dit, l’EP a fait remarquer à l’AV Club que le croiseur Chronicom susmentionné se vantait de «jolis couloirs très sexy».

