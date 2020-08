PAW Patrol est devenu l’un des plus grands noms du divertissement pour enfants et de nombreuses régions Netflix en 2020 diffusent la série (et dans certains cas les films aussi), mais il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui ne peuvent pas regarder PAW Patrol. Voici votre guide de diffusion Netflix pour PAW Patrol en 2020.

La série vient de Keith Chapman et Scott Kraft et suit un jeune garçon, Ryder, qui, avec des chiens de recherche et de sauvetage, part à l’aventure.

Avant de plonger dans la disponibilité du streaming, il est important de noter que bien que PAW Patrol soit considéré comme une propriété de Nickelodeon, il est d’abord diffusé au Canada sur TVOKids et est principalement distribué par Elevation Pictures, sauf aux États-Unis où ViacomCBS les détient.

PAW Patrol est-il sur Netflix aux États-Unis?

Malheureusement, Netflix aux États-Unis ne diffuse pas PAW Patrol et nous sommes également tristes d’annoncer qu’aucune bonne option de streaming n’existe.

Aucun projet futur n’a été annoncé pour l’émission, mais avec CBS All Access se transformant en un service plus grand (utilisant des actifs de Viacom tels que Nickelodeon) qui est logiquement là où la série pourrait aboutir.

Cela dit, Netflix entretient une bonne relation continue avec Nickelodeon qui héberge une partie de leur ancienne bibliothèque ainsi que de nouveaux originaux.

La seule bonne nouvelle pour les hispanophones parmi vous est que la série existe sur Noggin (une chaîne Amazon Prime).

Il y a une grâce salvatrice car la chaîne YouTube PAW Patrol est une excellente ressource pour le contenu.

Où PAW Patrol diffuse-t-il sur Netflix?

Grâce à Unogs, nous pouvons voir une image globale de la position de PAW Patrol sur Netflix.

Netflix Canada a la meilleure disponibilité de toutes les régions avec les saisons 1 à 6 en streaming. Netflix Canada obtient de nouvelles saisons de PAW Patrol chaque novembre.

La plupart des autres régions du monde ne diffusent que plusieurs saisons. Le Royaume-Uni, par exemple, n’a que trois saisons disponibles (saisons 2, 3 et 4). Au Royaume-Uni, une collection plus complète peut être trouvée sur Amazon Prime.

19 pays qui diffusent PAW Patrol comprennent:

ArgentineBelgiqueBrésilCanadaFranceAllemagneHong KongItalieJaponMexiquePays-BasPolognePortugalSingapourEspagneSuisseThaïlandeTurquieRoyaume-Uni

Et les films PAW Patrol? Eh bien, seuls les Canadiens y ont accès actuellement.

PAW Patrol: Ready, Race, Rescue a été ajouté à Netflix Canada en novembre 2019, tandis que PAW Patrol: Mighty Pups a été ajouté en septembre 2019.

Might Express arrive sur Netflix en septembre 2020

La bonne nouvelle pour toutes les régions du monde est que Netflix sera le foyer exclusif (à l’exception des Canadiens) d’une nouvelle série appelée Mighty Express.

Avec un style artistique similaire, nous suivrons les trains et les enfants partent à l’aventure.

La série est actuellement prévue pour septembre 2020, mais nous n’avons pas encore entendu de date officielle.