Big Brother est de retour en session, et ici à TVLine, nous devenons un peu nostalgiques. Alors que les membres de la distribution préférés des fans comme Janelle Pierzina, Kaysar Ridha et Daniele Donato sont de retour dans la maison pour offrir des moments frais et enflammés pour le livre des records (consultez nos prédictions de gagnants BB22 ici), nous nous souvenons de certains de nos moments BB préférés de saisons passées.

Alors que les 15 invités restants de cette année continuent la bataille ultime pour le pouvoir et ce chèque de 500 000 $, nous revisitons certains des meilleurs et des plus brutaux angles morts des 20 ans d’histoire de la série. Alors qu’une bonne partie de nos choix tournent autour des surprises classiques de la nuit d’expulsion, d’autres Shockers abordent la stratégie, des pertes dévastatrices et même une tournure généalogique qui s’étendait bien au-delà du jeu à l’intérieur de la maison.

Nos moments choisis concernent également la gestion du jury (à la fois pour les joueurs et les producteurs), la mauvaise façon d’utiliser un veto et quelques-unes des raisons pour lesquelles les futurs joueurs ne devraient jamais faire confiance à Dan Gheesling. Nous avons inclus des bombes majeures qui remontent à Big Brother 3, mettant en lumière des joueurs légendaires comme Danielle Reyes, Nakomis Dedmon, Mike «Boogie» Malin, le Dr Will Kirby, Jeff Schroeder et bien d’autres.

Consultez notre liste de stores brutaux Big Brother en cliquant sur la galerie de photos ci-dessus (ou rendez-vous ici pour un accès direct). Ensuite, appuyez sur les commentaires avec les moments Big Brother qui ont fait tomber votre mâchoire au sol.

