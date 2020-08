Au cours des premiers jours de mars, avant que l’état d’alerte ne soit décrété, Susanna Griso a alerté dans « Miroir public » la pénurie de masques en Espagne. Après cet avis, une personne a vu clairement comment créer une arnaque: vendre l’un des modèles FFP3 en utilisant le visage du présentateur, ce qui lui donnerait de la crédibilité à la qualité du produit.

‘Public Mirror of Summer’ signale une arnaque au masque

Plus de 2000 personnes ont immédiatement sauté pour acheter ces masques, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. « Summer public mirror » a signalé cet événement et a déclaré que les acheteurs n’avaient pas reçu de confirmation de leur achat et quand ils les avaient reçus chez eux, Ils sont arrivés dans des sacs poubelles, avec de mauvaises odeurs ou qui sont arrivés directement sans approbation.

L’espace Antena 3 a révélé que un influenceur galicien pourrait être celui derrière cette arnaque, et qui aurait empoché 200000 euros. De ce fait, il aurait commis trois crimes: un de fraude, un autre contre la santé publique et un autre de publicité trompeuse, puisqu’il a utilisé le visage de la présentatrice sans avoir son consentement.

Le cas de Jésus, l’un des arnaqués

Parmi les personnes touchées se trouve Jésus, et pour raconter son cas à la première personne à laquelle il a participé au magazine Antena 3. Là, il a dit qu’il n’était pas arrivé, il a demandé des explications, ils lui ont dit qu’il serait en retard, il a demandé un remboursement et ils lui ont dit que non, puis il s’est entretenu avec la garde civile et avec les banques. Jésus il a dépensé 80 euros, achetant des masques pour lui et sa famille. « Je les ai récupérés, mais cela m’a coûté cher ». De plus, il a avoué que le visage de Griso n’est pas ce qui l’a amené à faire confiance à cette publicité, mais à l’information suivante: « La publicité a payé sur Facebook et je pensais qu’ils avaient un peu plus de contrôle sur ces choses. »