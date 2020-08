À l’ère des actualités sur Internet, il n’est pas surprenant qu’un sujet tendance sur Twitter soit celui de la poupée Annabelle «hantée», sur laquelle sont basés deux films d’horreur. La vraie poupée qui a inspiré les films se trouve au Warren Occult Museum. Cependant, le 14 août, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles la poupée s’était échappée du musée de son propre chef. Et oui – c’est la vraie vie.

L’histoire vraie de la poupée Annabelle hantée

Annabelle Doll |

CONNEXES: L’histoire réelle derrière « The Conjuring 3 » pourrait être la plus étrange à ce jour

Dès la première mention du nom Annabelle, les fans d’horreur pourraient immédiatement l’associer à la trilogie, Annabelle, Annabelle: Creation et Annabelle Comes Home. Les films étaient basés sur une vraie poupée, appartenant aux enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren.

«Les regards sont trompeurs. Ce n’est pas à quoi ressemble la poupée qui la rend effrayante; c’est ce qui a été infusé dans la poupée: le mal », a déclaré Lorraine à USA Today en 2017.

La création d’une boutique de loisirs, Annabelle, est née en 1970 lorsqu’elle a été offerte à une fille par une mère comme cadeau d’anniversaire. Peu de temps après, ils ont affirmé que la poupée avait attaqué des gens et «tenté d’étrangler un ami de la famille».

La mère a appelé Ed et Lorraine. Les deux ont pris Annabelle, la jugeant «inhumaine» et l’ont placée dans leur musée occulte.

«The Conjuring» a introduit Annabelle pour la première fois, mais tout n’est pas basé sur des événements réels

CONNEXES: Ce que nous savons de l’avenir de la série «Conjuring» après «The Nun»

Annabelle est une star à part entière, mais elle a été introduite pour la première fois à Hollywood par The Conjuring, qui raconte la véritable histoire des Warrens. Mais, à la manière du vrai divertissement, le film dépeint un complot beaucoup plus sinistre à des fins de divertissement.

La vraie poupée, une Raggedy Ann Doll, a eu une expérience différente de celle que les films décrivent. Elle n’avait jamais été jetée à la poubelle, et «l’activité paranormale associée à la poupée n’était jamais devenue assez grave pour qu’ils voulaient la jeter avant de la transmettre aux chercheurs Ed et Lorraine», selon History vs Hollywood.

Les Warrens ont déclaré que la poupée déplaçait en fait des positions et même des pièces. Et ces messages écrits par la poupée dans le film? Les Warrens disent que c’est vrai. Même chose avec le sang trouvé sur Annabelle dans le film – ce qu’Ed et Lorraine ont également déclaré comme un fait. Ils ont ensuite contacté un médium pour tenir une séance.

Mis à part les bruits entendus dans des pièces vides, la poupée peut avoir été responsable «d’au moins un décès», a expliqué Ed dans une visite vidéo du musée. Il a raconté l’histoire d’un homme qui a écrasé sa moto après s’être moqué d’Annabelle lors d’une visite.

«De nombreux objets dans cette pièce ici ont eu des effets désastreux sur les gens. Des gens ont été mutilés, ont été tués. Des gens se sont retrouvés dans des établissements psychiatriques à cause de beaucoup de choses qui se trouvent dans ce bâtiment ici », a-t-il déclaré.

«Vous avez les poupées vaudou, vous avez la poupée Raggedy Ann, qui était responsable de la mort d’un jeune homme qui est venu ici une fois, qui a mis la poupée au défi de faire son pire et c’est ce qui s’est passé.

Annabelle a-t-elle échappé au musée?

CONNEXES: La règle de Tom Cruise sur le fait d’être filmé en cours d’exécution sans co-stars a été brisée par cet acteur

Alors que les utilisateurs de Twitter se déchaînent à la simple pensée d’une poupée maléfique qui se cache – comme si 2020 avait besoin de plus de stress – tout le monde peut être assuré qu’Annabelle n’a pas échappé au musée occulte.

Les rumeurs ont commencé après qu’une interview ne s’est pas traduite correctement du chinois vers l’anglais et qu’un utilisateur a posté sur YouTube. La star de Peaky Blinders, Annabelle Wallis, a parlé de convaincre Tom Cruise de courir avec elle sur The Mummy.

«J’ai pu courir à l’écran avec lui, mais il m’a dit non au début», a déclaré Wallis au Hollywood Reporter à propos de Cruise. «Il a dit:« Personne ne court à l’écran avec moi », et j’ai dit:« Mais je suis un très bon coureur. »Donc, je chronométrerais mon tapis roulant pour qu’il entre et me voie courir. Et puis il a ajouté toutes ces scènes de course.

Ironiquement, Wallis a joué Mia dans la première Annabelle. La vraie Annabelle peut être vue au musée occulte de Warren dans le Connecticut malgré le décès d’Ed et de Lorraine.

«Nous avons un prêtre qui vient bénir le musée, y compris Annabelle», a déclaré Lorraine Warren dans la même interview de USA Today. « Ce sont des prières qui lient la perversité – un peu comme une clôture électrique pour un chien. »